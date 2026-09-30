Sergio Feferovich homenajeó al Cuchi Leguizamón y destacó el valor de la zamba argentina

El pianista Sergio Feferovich llevó música y alegría a los oyentes de Cadena 3 con una intervención especial por el Día Nacional de la Zamba Argentina, en la que rindió homenaje a Gustavo “Cuchi” Leguizamón, una de las figuras fundamentales de la música popular argentina.

Feferovich explicó este miércoles que su propuesta busca acercar la música al público desde un lugar lúdico y participativo. “La verdad es que yo lo que hago es jugar con el piano, como muchas veces les digo. Y se ve que es un espacio que hace falta porque la gente lo disfruta mucho”, expresó.

El músico destacó especialmente la figura de Leguizamón y lo definió como “un arquitecto de melodías”, al referirse a su capacidad para construir composiciones que trascendieron generaciones y se incorporaron al repertorio fundamental del folclore argentino.

En ese sentido, Feferovich se detuvo en las características de la zamba y explicó cómo su particular estructura rítmica contribuyó al desarrollo de composiciones memorables. “La zamba tiene este compás mezclado y esa combinación hizo que el Cuchi, por ejemplo, compusiera zambas”, señaló.

Entre las obras mencionadas durante la conversación apareció “La Pomeña”, una de las composiciones más reconocidas de Leguizamón. Para Feferovich, la canción tiene un carácter especial y se convirtió en una referencia dentro de la música argentina: “Es un himno, porque tiene esta melodía... que es realmente de un músico muy formado”.

El pianista también aportó conceptos técnicos para explicar algunos de los elementos que hacen particular a la zamba y remarcó su capacidad para dialogar con otros géneros musicales. En ese marco, sostuvo que “la zamba tiene un carácter universal que resuena en diferentes géneros”.

Además, Feferovich llamó a no perder de vista el valor de aquellas expresiones musicales que forman parte de la cultura cotidiana. “No hay que dar por obvio lo que hacemos”, advirtió, al destacar la necesidad de seguir poniendo en valor el patrimonio musical argentino.

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Como parte de su participación, el pianista interpretó distintos fragmentos de zambas que fueron reconocidos inmediatamente por los oyentes. La repercusión quedó reflejada en los mensajes que llegaron a la radio, entre ellos el de un oyente que destacó: “El maestro Feferovich es estupendo”.

Al finalizar, el músico agradeció el espacio y expresó su satisfacción por poder compartir su pasión con el público. “Soy un bendecido de poder hacer esto”, afirmó, mientras reafirmó su compromiso de seguir acercando la música argentina a nuevas audiencias.

Entrevista de "Amamos Argentina"