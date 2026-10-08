Anne Carson y su conexión con Buenos Aires: las dos visitas de la nueva Nobel de Literatura

FOTO: Anne Carson junto a su marido, el artista visual Robert Currie en la Plaza Perú de Palermo, durante la presentación de Julieta Venegas.

Buenos Aires, 8 octubre (NA) – La escritora canadiense Anne Carson, flamante ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, mantiene una relación particular con Buenos Aires, una ciudad que visitó en dos ocasiones y que también encontró un lugar en su obra. Desde una primera estadía vinculada con la filosofía hasta su participación en el festival FILBA, la poeta dejó recuerdos entre los lectores argentinos.

Su primer viaje ocurrió durante la década de 1990, cuando acompañó a un amigo a unas jornadas académicas de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Por entonces, Carson todavía no había alcanzado el reconocimiento internacional que obtendría años después. De aquella experiencia recordó, en una entrevista con La Nación, los frecuentes cortes de electricidad.

El regreso se produjo en octubre de 2018, cuando fue una de las principales invitadas del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA). Durante cinco días participó de distintas actividades, entre ellas una clase magistral de traducción, una intervención artística dedicada a Safo y una conversación pública en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

El encuentro en el Malba tuvo lugar el 13 de octubre y estuvo conducido por la poeta Silvina Giaganti. La conversación quedó marcada por las respuestas breves de Carson y su particular sentido del humor. La escritora estuvo acompañada por su esposo y colaborador artístico, Robert Currie.

Según recordó Amalia Sanz, directora de FILBA, en declaraciones a Infobae, la autora también frecuentó la librería Eterna Cadencia, donde conversó con libreros y compartió encuentros informales.

La relación literaria de Carson con la capital argentina aparece especialmente en Autobiografía de rojo, novela en verso publicada en 1998. Allí, Gerión, un personaje inspirado en la mitología griega, recorre las calles porteñas, frecuenta bares y descubre una ciudad atravesada por el tango, la filosofía y las discusiones intelectuales.

Buenos Aires también aparece vinculada con el universo del tango en La belleza del marido, otra de sus obras destacadas.

La experiencia de 2018 dejó una impresión favorable en la autora. Según relató Sanz, Carson llegó a recomendarle a su amiga Laurie Anderson que aceptara una invitación para visitar la Argentina, después de contarle cuánto había disfrutado su estadía porteña.

El Nobel otorgado este jueves vuelve a poner en primer plano aquel vínculo entre una de las voces más originales de la literatura contemporánea y Buenos Aires, una ciudad que Carson incorporó tanto a sus viajes como a su imaginación literaria.