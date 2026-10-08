Trump entrega los máximos premios científicos a donantes de Big Tech en un evento histórico

En el marco de la Golden Age of American Innovation Summit, el presidente Donald Trump otorgó el National Medal of Science a destacados líderes de la tecnología, incluyendo a Elon Musk, Jensen Huang, Sergey Brin y Lisa Su. También se reconoció a Michael Dell y Satya Nadella con el National Medal of Technology and Innovation, durante un evento celebrado el 8 de octubre de 2026 en Washington, D.C.

Estos premiados han contribuido colectivamente con casi $6 mil millones a iniciativas relacionadas con la administración de Trump. Entre sus donaciones se encuentran aportes a fondos de inauguración y a un super PAC pro-Trump. Por ejemplo, AMD y otros líderes tecnológicos han hecho importantes contribuciones a causas alineadas con la administración.

En su discurso, Trump destacó que estos galardonados han ayudado a "pionear un futuro increíble para América" y afirmó que gracias a su trabajo, "siempre estaremos en la cima. Nadie más puede competir con nosotros".

El reconocimiento a Nadella se produjo en un momento delicado, ya que la administración había suspendido indefinidamente a Microsoft del programa H-1B, que permite a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros altamente calificados.

La ceremonia no solo celebró los logros de estos líderes, sino que también subrayó la intersección entre la política y la tecnología en la actualidad. La influencia de estos donantes en la política estadounidense ha sido objeto de debate, especialmente en el contexto de sus contribuciones significativas.

La entrega de premios se considera un paso importante en el reconocimiento de la innovación y la ciencia en un clima donde la colaboración entre el gobierno y el sector privado es más crucial que nunca.