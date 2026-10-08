Boca prepara su visita a Instituto con cambios estratégicos y descanso para Paredes

FOTO: Paredes tendrá descanso en Boca, pensando en la Sudamericana.

Buenos Aires, 8 octubre (NA) - El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, está preparando el equipo que enfrentará a Instituto de Córdoba este viernes a las 19:30 en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

De cara al partido de ida contra el Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, el DT tiene la intención de reservar a algunas figuras clave, como Leandro Paredes, quien es un emblema en la mitad de la cancha.

Además, se prevé que Malcom Braida ingrese en el lateral derecho, reemplazando a Dylan Gorosito, y que el uruguayo Leandro Lozano también tenga descanso.

En la vorágine de partidos, Leonel Flores, el juvenil que estuvo presente en la despedida de Lionel Messi, podría sumar su sexto encuentro en apenas 12 días.

En el ataque, Sebastián Villa y Enner Valencia se perfilan para iniciar como titulares ante Instituto, mientras que Miguel Merentiel quedaría en el banco de suplentes.

Arruabarrena busca gestionar las cargas de sus jugadores, considerando que el martes 13 Boca recibirá a Vasco Da Gama en la "Bombonera" por el primer duelo de la semifinal continental.

Por lo tanto, el probable once que enfrentará a Instituto sería: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa; Enner Valencia.

El "Xeneize", que suma 20 puntos y ocupa la cuarta posición de la Zona A, buscará acercarse al líder Instituto, que cuenta con 25 unidades. En esta fecha, Boca podría posicionarse primero en la tabla anual si logra la victoria y Independiente Rivadavia pierde o empata su partido.

Agencia NA.