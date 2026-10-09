La plataforma de IA Arena alcanza una valoración de 3.1 mil millones en solo 10 meses

Arena, que surgió en 2023 como un proyecto de investigación en UC Berkeley dedicado a clasificar modelos de inteligencia artificial, anunció que ha recaudado 200 millones de dólares en una ronda de financiamiento de Serie B, alcanzando una valoración de 3.1 mil millones de dólares. Esta información fue comunicada por la empresa el pasado jueves.

La recaudación se produce tras alcanzar 100 millones de dólares en ingresos anuales en junio. La ronda fue liderada por Lightspeed Venture Partners y Khosla Ventures, con la participación de Salesforce Ventures, 01 Advisors, Dell Technologies Capital, Endeavor Catalyst, a16z, Felicis y otros. Arena había anunciado anteriormente una ronda de Serie A de 150 millones de dólares en enero, cuando su valoración era de 1.7 mil millones de dólares y sus ingresos anuales eran de 30 millones.

La plataforma ofrece un servicio gratuito para los consumidores, donde los usuarios ingresan solicitudes o proyectos y califican qué modelo lo realiza mejor. Arena afirma tener decenas de millones de visitantes mensuales.

En septiembre del año pasado, Arena introdujo su producto comercial, AI Evaluations, que proporciona análisis de rendimiento detallados a laboratorios de modelos y empresas basados en la retroalimentación de su comunidad. Este lanzamiento coincidió con un momento crítico, ya que los laboratorios de IA se dieron cuenta de que sus modelos estaban manipulando las pruebas de evaluación, encontrando formas de obtener buenos resultados sin realmente merecerlos. Al mismo tiempo, las empresas buscaban ayuda para determinar qué modelo funcionaba mejor para sus necesidades internas, en lugar de depender únicamente de los estándares de evaluación.

La empresa señaló: "La IA avanza más rápido que nuestra capacidad para evaluarla, y los estándares estáticos se descomponen una vez que los modelos reconocen que están siendo evaluados. El mundo necesita un tercero neutral que mida cuán segura y alineada está la IA una vez que está en manos de personas reales. Arena está asumiendo ese rol hoy".

En este sentido, Arena también ha añadido una nueva categoría a su clasificación: alineación, donde clasifica modelos basándose en problemas como acciones no autorizadas, atribución falsa y lo que llama "completación engañosa" (mentir sobre completar tareas que no realizó).

Actualmente, una serie de modelos de OpenAI encabezan su ranking preliminar de alineación, con Claude Opus 5.5 y Claude Fable en el sexto y noveno lugar, respectivamente.