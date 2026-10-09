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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Salta presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 21°. La humedad será alta y se espera una leve brisa en la región.

09/10/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 9 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica similar de 14°. La humedad es alta, alcanzando el 91%, lo que puede generar una sensación de incomodidad. La visibilidad es de 8471 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La alta humedad y el cielo nublado son características que marcarán la jornada, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 10 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. El domingo 11, las temperaturas oscilarán entre 9° y 18°, con cielo nublado. El lunes 12, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 19°, con nubes dispersas. Para el martes 13, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 14, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, también con lluvias ligeras.

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