Entrenamiento de fuerza en solo 7 días reduce células grasas en ratones obesos

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) reveló que solo una semana de entrenamiento de fuerza fue suficiente para activar procesos biológicos que redujeron las células de grasa visceral en ratones obesos, a pesar de que no se observaron cambios en su peso corporal. Este hallazgo sugiere que algunos beneficios del ejercicio de resistencia pueden comenzar mucho antes de que la pérdida de peso se vuelva visible.

La investigación, publicada en la revista Life Sciences, se centró en entender lo que ocurre en el tejido adiposo durante las primeras etapas del entrenamiento de fuerza. Desde 2007, el grupo de investigación ha estado investigando los mecanismos biológicos detrás de los efectos de la actividad física en condiciones como la obesidad y la diabetes. A medida que las técnicas de análisis molecular mejoraron, los científicos ampliaron su enfoque más allá de los resultados visibles, como la pérdida de peso y el aumento muscular, para investigar cambios que ocurren dentro de las células.

El autor del estudio, Leandro Moura, médico y profesor en UNICAMP, expresó: "Siempre hemos escuchado que el ejercicio físico quema grasa y ayuda a perder peso. Pero rara vez nos detenemos a pensar en cómo sucede eso, cuánto ejercicio se necesita y qué significa realmente esa quema de grasa".

Los experimentos involucraron a ratones machos, donde un grupo recibió una dieta estándar y otro una dieta alta en grasas para inducir la obesidad. Los ratones obesos se separaron en dos grupos: uno permaneció sedentario y el otro realizó un programa de entrenamiento de fuerza. Ambos grupos continuaron con la misma dieta durante el experimento para aislar claramente los efectos del ejercicio.

Para simular el entrenamiento de fuerza, los ratones debían subir una escalera de 70 centímetros mientras llevaban pesos atados a sus colas. Cada sesión consistió en 20 ascensos, con un descanso de 60 a 90 segundos entre cada uno. En total, los animales completaron siete sesiones de entrenamiento.

A pesar de no mostrar una reducción en el peso corporal total, los ratones que realizaron entrenamiento de fuerza tenían menos tejido adiposo mesentérico que los ratones obesos sedentarios. Sus adipocitos, las células responsables de almacenar grasa, también eran más pequeños. Esto indica que el tejido se estaba moviendo hacia un estado metabólico más saludable incluso antes de que se produjeran cambios en el peso corporal.

Los investigadores también examinaron la actividad molecular dentro de las células grasas y encontraron que la obesidad había interrumpido proteínas involucradas en la lipólisis, el proceso mediante el cual se descompone la grasa almacenada. Tras siete sesiones de entrenamiento de fuerza, parte de este sistema de descomposición de grasa comenzó a funcionar nuevamente. Se observó una mayor interacción entre las proteínas ABHD5 y ATGL, que son fundamentales en la descomposición de triglicéridos almacenados.

Los hallazgos desafían la noción común de que el ejercicio aeróbico es el principal responsable de la pérdida de peso, mientras que el entrenamiento de fuerza se considera útil principalmente para desarrollar músculo. Moura concluyó que ambos tipos de ejercicio activan vías similares, y combinar ambos es la mejor estrategia para quienes buscan perder peso.

Los investigadores advirtieron que los resultados son experimentales y no necesariamente se replicarán en humanos. El estudio se centró únicamente en ratones machos y un solo tipo de depósito de grasa. Se planean estudios futuros que sigan a los animales a través de períodos de entrenamiento más largos para observar cómo estos cambios iniciales se desarrollan una vez que comienza la pérdida de peso.