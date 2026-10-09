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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Córdoba presentará un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 11° y 16°. La humedad será alta y el cielo se mantendrá nublado durante todo el día.

09/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 9 de octubre

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Este viernes 9 de octubre, el clima en Córdoba se caracterizará por un ambiente fresco y nublado. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 11° y las máximas alcanzarán los 16°. La alta humedad, que se sitúa en un 83%, contribuirá a que la sensación térmica sea ligeramente inferior, rondando los 13°.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con nubes cubiertas, lo que indica que no se esperan períodos de sol durante el día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 5 m/s desde el sur, lo que puede generar una sensación de frescura adicional.

Para hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 11° y la máxima de 16°. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en las condiciones meteorológicas. No se anticipan lluvias, pero la nubosidad persistente podría generar un ambiente gris durante la jornada.

En el pronóstico extendido, se espera que el sábado 10 de octubre las temperaturas mínimas suban a 12° y las máximas a 20°, manteniendo el cielo nublado. Para el domingo 11 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 20°, continuando con el mismo patrón. Sin embargo, el lunes 12 de octubre se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 13° y máximas de 17°.

Finalmente, el martes 13 de octubre, las temperaturas mínimas se ubicarán en 12° y las máximas en 15°, con probabilidad de lluvias moderadas. Este cambio en las condiciones podría traer alivio a la sequedad que se ha sentido en días anteriores.

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