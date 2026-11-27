FOTO: Este fin de semana habrá cortes en autopistas Lugones y Dellepiane por trabajos de infraestructura

Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Durante el próximo fin de semana, el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires experimentará cambios significativos debido a la realización de obras en dos autopistas esenciales.

De acuerdo con el anuncio del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad y Autopistas Urbanas (AUSA), las autopistas Lugones y Dellepiane tendrán bloqueos totales y reducciones en la calzada desde la noche de este viernes hasta la madrugada del lunes 30 de noviembre.

Cortes programados en la autopista Lugones

Las tareas en el corredor norte se enfocan en la construcción del futuro Paso Bajo Nivel de la calle La Pampa, que se sitúa en el límite entre Palermo y Belgrano. Durante este período, se llevarán a cabo los pilotes que sostendrán el anillo peatonal metálico de la obra, lo que provocará bloqueos totales entre Udaondo y Ombúes y estrechamientos a la altura de Pampa:

Desde el viernes 27 hasta el sábado 28 (de 23:30 a 8:00): Cierre total de la traza desde Udaondo hasta Ombúes.

El sábado 28 (de 8:00 a 16:00): Paso parcialmente habilitado, con tres carriles derechos bloqueados a la altura de Pampa y dos izquierdos disponibles.

El sábado 28 (de 16:00 a 23:00): Se amplía la circulación a tres carriles izquierdos abiertos y dos derechos restringidos en la zona de Pampa.

Desde el sábado 28 a domingo 29 (de 23:00 a 5:00): Segunda interrupción total del tránsito entre Udaondo y Ombúes.

El domingo 29 (de 5:00 a 22:00): Regresa el esquema diurno con tres carriles derechos cerrados y dos izquierdos habilitados a la altura de Pampa.

Desde el domingo 29 a lunes 30 (de 22:00 a 5:00): Último corte total nocturno antes de la normalización de la circulación.

Durante los bloqueos, los automovilistas deberán desviarse por la avenida Del Libertador y reincorporarse a Lugones o Illia a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.

Además, durante los cortes totales permanecerá inhabilitada la nueva rama del puente Labruna que conecta con Lugones, aunque las conexiones hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo seguirán funcionando normalmente.

Desvíos en la autopista Dellepiane

En el sur de la Capital Federal, el plan de remodelación integral interrumpirá ambas manos de la autopista Dellepiane desde el sábado a las 7:00 hasta el domingo a la misma hora.

Agencia NA