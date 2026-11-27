La diputada nacional de la Coalición Cívica-ARI y expresidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Mónica Frade, explicó los principales alcances de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, sancionada este jueves por el Senado.

"No es solamente para prevenir la ludopatía infantil. Por supuesto que hemos puesto muchos obstáculos para impedir que los menores apuesten, pero es para todos, porque cuando hay un papá ludópata, el hijo también sufre mucho", señaló.

Frade destacó que uno de los ejes centrales de la normativa es la prohibición total de la publicidad de apuestas online, a la que consideró "la llave de acceso" a las plataformas. La medida alcanza a los espectáculos deportivos, las camisetas de fútbol, las promociones realizadas por influencers y los denominados bonos de bienvenida.

En cuanto a la protección de los menores, explicó que se implementará un sistema de reconocimiento biométrico vinculado al Registro Nacional de las Personas (Renaper), con verificaciones adicionales para evitar que un adulto facilite el acceso a las plataformas a un menor de edad.

La legisladora también destacó la prohibición del uso de tarjetas de crédito y de cuentas vinculadas a prestaciones de la Anses para apostar, además de los límites a las operaciones mediante billeteras virtuales. La normativa contempla registros de autoexclusión, en los que podrán inscribirse las personas que padecen esta adicción o sus familiares, y la implementación de protocolos y programas de concientización en las escuelas.

Frade explicó que la ley establece un procedimiento sumarísimo para que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pueda acelerar el bloqueo de sitios clandestinos. Sin embargo, reconoció las dificultades que supone combatirlos debido a la existencia de páginas espejo, que permiten trasladar a los usuarios a otros sitios cuando uno de ellos es bloqueado.

"No imaginemos que van a desaparecer las ilegales. Ahí hay un rol del Estado que necesita intensificarse", manifestó. Además, cuestionó que durante el debate en el Senado se mencionara la existencia de unas 2.500 plataformas ilegales sin que se hubiera avanzado lo suficiente para combatirlas.

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"La adicción se genera en las ilegales y en las legales. Hay que combatir todo y ahí no solo necesitamos la ley, necesitamos un Estado presente", enfatizó.

Respecto de las gestiones de distintos sectores durante el tratamiento legislativo, Frade aseguró que no recibió presiones ostensibles, aunque reconoció la insistencia de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) para concentrar los controles sobre las plataformas ilegales. También mencionó los pedidos de reunión de las fintech para evitar nuevas regulaciones y cuestionó los obstáculos que, según sostuvo, puso el oficialismo desde el inicio del tratamiento del proyecto.

Frade celebró que el Senado aprobara el texto remitido por la Cámara de Diputados "sin el cambio de ninguna coma", lo que permitió su sanción definitiva. Aclaró que un proyecto complementario debatido por la Cámara alta deberá ser tratado por Diputados.

Frade expresó su deseo de que el Poder Ejecutivo promulgue la normativa, avance con la reglamentación del registro de autoexclusión y fortalezca los controles sobre las plataformas ilegales. Asimismo, señaló la necesidad de que las provincias adhieran a la ley debido a sus competencias en materia de juego.

Finalmente, explicó que deberán rescindirse o readecuarse los contratos publicitarios vigentes entre las empresas de apuestas y los clubes, dado que se trata de una ley de orden público. Según precisó, la prohibición de la publicidad comenzará a regir a los ocho días de la publicación de la normativa.

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Entrevista de Rodolfo Barili.