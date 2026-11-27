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El número de sorteo 5531 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1073, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1073

2° 3900

3° 1639

4° 5159

5° 1988

6° 9364

7° 1568

8° 5028

9° 0586

10° 8261

11° 5095

12° 8230

13° 8563

14° 2704

15° 4556

16° 4237

17° 8807

18° 8498

19° 4485

20° 8190