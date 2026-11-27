Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 27 de noviembre.
El sorteo número 5531 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 27 de noviembre a las 12:00, destacando el número 1073, que representa "A primera (Hospital)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5531 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1073, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hospital).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1073
2° 3900
3° 1639
4° 5159
5° 1988
6° 9364
7° 1568
8° 5028
9° 0586
10° 8261
11° 5095
12° 8230
13° 8563
14° 2704
15° 4556
16° 4237
17° 8807
18° 8498
19° 4485
20° 8190
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5531 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 27 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue el 1073, que representa "A primera (Hospital)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
La información está disponible en Cadena 3 Argentina.