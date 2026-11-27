Desde el estudio, el Turco Genesir y Alambre buscan noticias de su compañero. Sergio Suppo, Rodolfo Barili y Rony Vargas ponen el foco en lo que se sabe y en lo que las autoridades aún no explican. Llegan reportes desde distintos lugares, pero ninguna señal permite establecer dónde está Tomás.

Mientras fallan los teléfonos e internet, una voz de otra radio irrumpe entre las interferencias de Cadena 3. También llama una oyente que vivió las luces de una manera inesperada. Entre señales que se cruzan y testimonios que conmueven, la radio sigue siendo el lugar donde todos intentan encontrarse.

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Escuchá el capítulo 3: "Silencio oficial, voces ocultas".

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Invasión en las Sierras es una ficción sonora original de Cadena 3 en cuatro capítulos. Sus conductores, periodistas y corresponsales interpretan una cobertura imaginaria, narrada con el ritmo y los recursos de la radio en vivo.

Elenco y equipo de la serie

Protagonistas: Fernando "Turco" Genesir, Gabriel "Alambre" Jarmolczuk y Tomás Villagra.

Elenco: Sergio Suppo, Juan Federico, Agustina Vivanco, Alberto Lotuf, Adrián Simioni, Abelardo Fonseca, Bárbara Anderson, Cynthia Zak, Chema Forte, Silvina Ledesma, Agustín Dadamio, Facundo Dimaría, Federico Albarenque, Gustavo Vinderola, Paul Guzmán, Emanuel Manitta, Romina Villa y Carina Savelli.

Participaciones especiales: Juan José Campanella, Lalo Mir, Rony Vargas, Rodolfo Barili, Germán Daffunchio, Carolina Amoroso, José Luis Serrano, Chiqui Abecasis e Iván Ramírez.

Locución y actuación: Nora Covassi. Narración y voz institucional: Fernando Zavala. Dirección actoral: Gabriel Coba. Diseño sonoro, edición, montaje y masterización: Waldo Sandoval. Creación, guion y dirección general: Marcos Calligaris.

Estreno: viernes 27 de noviembre, a las 16:10, en Viva la Radio.