FOTO: Gorillaz, creado por Damon Albarn, deslumbró a sus fanáticos en el Kempes.

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La misteriosa banda británica Gorillaz se presentó este jueves a la noche en la ciudad de Córdoba.

El show se desarrolló, desde las 21, en el Playón Norte del estadio Mario Alberto Kempes.

El recital se enmarcó en la gira internacional que el grupo virtual de art pop, creado por Damon Albarn, ha denominado “The Mountain Tour 2026”.

Gorillaz está compuesta por cuatro miembros ficticios y sus canciones se disfrutan a través de videos musicales animados.