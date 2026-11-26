La misteriosa banda Gorillaz presentó “The Mountain Tour 2026” en Córdoba
El grupo virtual británico de art pop, creada por Damon Albarn, tocó este jueves a la noche en el Playón Norte del estadio Mario Alberto Kempes.
26/11/2026 | 23:33Redacción Cadena 3
FOTO: Gorillaz, creado por Damon Albarn, deslumbró a sus fanáticos en el Kempes.
FOTO: Gorillaz, creado por Damon Albarn, tiene cuatro integrantes virtuales.
La misteriosa banda británica Gorillaz se presentó este jueves a la noche en la ciudad de Córdoba.
El show se desarrolló, desde las 21, en el Playón Norte del estadio Mario Alberto Kempes.
El recital se enmarcó en la gira internacional que el grupo virtual de art pop, creado por Damon Albarn, ha denominado “The Mountain Tour 2026”.
Gorillaz está compuesta por cuatro miembros ficticios y sus canciones se disfrutan a través de videos musicales animados.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizó en Córdoba? El evento fue un recital de la banda Gorillaz.
¿Quiénes son los artistas que se presentaron? La banda que se presentó es Gorillaz, creada por Damon Albarn.
¿Cuándo fue el recital? El recital se llevó a cabo este jueves a la noche, a las 21.
¿Dónde se realizó el show? El show se realizó en el Playón Norte del estadio Mario Alberto Kempes.
¿Cuál es el nombre de la gira? La gira se denomina “The Mountain Tour 2026”.