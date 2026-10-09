Ben Affleck, el actor que deslumbra con su conocimiento sobre inteligencia artificial

Ben Affleck ha captado la atención de las redes sociales gracias a su sorprendente conocimiento sobre inteligencia artificial (IA). El actor, conocido por su carrera en Hollywood, se volvió viral al compartir detalles sobre su experiencia en el campo de la IA, incluyendo redes neuronales y aprendizaje automático, durante varias entrevistas recientes.

En una de estas entrevistas, Affleck reveló que su interés en la tecnología comenzó cuando el cine analógico se trasladó al digital. Durante su conversación, se mostró entusiasta al explicar conceptos complejos de IA, utilizando terminología técnica como "redes neuronales" y "tensores".

El actor mencionó: "Siempre me han interesado las computadoras desde que era joven", y continuó hablando sobre cómo la IA puede ayudar en la producción cinematográfica sin reemplazar el arte. Su enfoque pragmático sobre el uso de la IA en el cine se debe a su experiencia como fundador de una startup de filmmaking, que vendió a Netflix por una cifra reportada de 587 millones de dólares.

En un clip que ha circulado ampliamente, Affleck explica que utilizó su estatus en Hollywood para acceder a tecnologías emergentes de IA, visitando empresas como OpenAI. Esto le permitió entender mejor cómo involucrarse en el sector de la IA. "Me interesé más en ese aspecto, y el flujo de trabajo de efectos visuales durante muchos años ha incluido el aprendizaje automático", afirmó.

También habló sobre cómo la IA puede facilitar la identificación de patrones y la extracción de características en la producción de películas. "Identificar patrones es esencial para, por ejemplo, determinar dónde está el alféizar de una ventana, lo que facilita la tarea de reemplazar un fondo verde en una imagen", explicó.

En otra entrevista, Affleck compartió detalles sobre cómo ajustó modelos de IA para cumplir con estándares cinematográficos. Mencionó que utilizó modelos de código abierto, descongelando pesos y entrenando solo la última capa cinematográfica, lo que le permitió a su equipo mantener su trabajo propietario mientras se beneficiaba del aprendizaje generado al entrenar su propio modelo único.

Durante la conferencia Screentime 2026 en Los Ángeles, Affleck también se refirió a las preocupaciones sobre la IA, afirmando que su mayor preocupación radica en cómo afectará a las futuras generaciones. "Me preocupa el aumento del 30% en las calificaciones de A en las universidades en los últimos tres años. Me preocupa el uso responsable de la IA", dijo.

Su enfoque en la IA y su aplicación en el cine lo posiciona como un innovador en la intersección de la tecnología y el entretenimiento, desafiando la percepción común de que los actores solo deben actuar.