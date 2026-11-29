Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 64%, lo que genera un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 23° y una máxima de 33°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias. La humedad y el viento serán factores que contribuirán a un día caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 23° y la máxima de 34°, con cielo despejado. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 26°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, también con lluvias ligeras. El jueves 3 de diciembre, se espera un día despejado con mínima de 15° y máxima de 23°. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con cielo despejado.