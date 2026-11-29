Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 29 de noviembre
Este domingo 29 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 23° y 33°. Se espera un día soleado con baja probabilidad de lluvias y vientos suaves del este. Ideal para actividades al aire libre.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 64%, lo que genera un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.
El clima hoy domingo 29 de noviembre
Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 23° y una máxima de 33°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias. La humedad y el viento serán factores que contribuirán a un día caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 23° y la máxima de 34°, con cielo despejado. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 26°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, también con lluvias ligeras. El jueves 3 de diciembre, se espera un día despejado con mínima de 15° y máxima de 23°. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con cielo despejado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 23° y 33°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 25° con sensación térmica de 25°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan días calurosos, con lluvias ligeras el martes y miércoles.
¿Qué condiciones de viento y humedad hay?
La humedad es del 64% y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.