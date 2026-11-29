Alertas

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en la provincia de Córdoba. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el aumento de las temperaturas.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta completamente despejado, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, con una humedad del 64%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el norte.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 34°. Las condiciones de viento se mantendrán a 7 m/s, con una humedad que podría generar incomodidad. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que contribuirá a que el calor sea más intenso.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios significativos en el clima. Para el lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 33°, con lluvias de alta intensidad. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, también con lluvias. El miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 30°, con lluvias ligeras.