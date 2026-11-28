Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- La investigación de nuevas alternativas para tratar el cáncer, las enfermedades cardiometabólicas, los trastornos inmunológicos y las patologías poco frecuentes tendrá un nuevo espacio de desarrollo en la Argentina, a partir de la puesta en marcha de un centro de investigación clínica ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

La institución, dirigida por el médico neumonólogo e investigador clínico Alexis Doreski, fue concebida para realizar estudios de distintas especialidades y niveles de complejidad, incluidos ensayos clínicos de fases I, II, III y IV, además de investigaciones observacionales y epidemiológicas.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el centro Libertador Research tiene como uno de sus principales objetivos facilitar la participación de pacientes en investigaciones destinadas a evaluar la seguridad y eficacia de nuevas alternativas terapéuticas, bajo protocolos científicos y estándares internacionales.

"Más allá de las dificultades de acceso a determinadas prestaciones de salud en nuestro país, la investigación clínica permite que los pacientes participen de estudios desarrollados bajo estándares internacionales de máxima calidad en diagnóstico, seguimiento y tratamiento, sumado a una vigilancia intensiva", explicó Doreski.

La participación en ensayos clínicos permite evaluar tratamientos en investigación mediante procedimientos previamente establecidos, con seguimiento médico y controles específicos. Estos estudios constituyen una etapa fundamental para determinar si una intervención resulta segura y eficaz antes de su eventual incorporación a la práctica médica habitual.

En ese contexto, el nuevo centro proyecta incorporar entre 5.000 y 10.000 pacientes por año a sus diferentes programas de investigación, mediante el trabajo de equipos interdisciplinarios integrados por médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos y nutricionistas.

La institución prevé reunir a más de 300 investigadores, entre ellos 55 investigadores principales, con experiencia en distintas especialidades médicas y participación en proyectos científicos nacionales e internacionales.

Además de las investigaciones en oncología, neumonología, inmunología y enfermedades metabólicas, el centro contempla avanzar en áreas de creciente desarrollo científico, como las terapias celulares CAR-T, la edición génica y las vacunas. Estas líneas forman parte de sus proyectos futuros y representan campos de investigación que buscan desarrollar nuevas estrategias para abordar enfermedades complejas, algunas de las cuales todavía cuentan con opciones terapéuticas limitadas.

Un edificio de 14 plantas

Para llevar adelante estos trabajos, el centro dispone de 4.200 metros cuadrados distribuidos en un edificio de 14 plantas, con instalaciones destinadas tanto a la atención ambulatoria como a procedimientos de mayor complejidad.

Entre sus recursos se encuentran un quirófano, un área de atención de emergencias, camas para investigaciones de fases tempranas y una farmacia equipada con tecnología especializada, incluida una cabina de bioseguridad validada bajo estándares de buenas prácticas de manufactura. La infraestructura fue diseñada para permitir el desarrollo de estudios que requieren controles estrictos, equipamiento específico y condiciones ambientales adecuadas.

Según las proyecciones de sus responsables, Libertador Research tendrá capacidad para desarrollar más de 400 ensayos clínicos simultáneamente, lo que podría representar una ampliación cercana al 10% de la capacidad nacional de investigación clínica. Otro de los ejes del proyecto será la formación de profesionales y la vinculación con la comunidad. Para ello, el edificio cuenta con un auditorio y tres aulas destinadas a actividades de capacitación, actualización científica y encuentros educativos con pacientes y familiares.

"La máxima idoneidad y calidad para un centro de investigación se construyen principalmente a partir de la formación de sus profesionales y de todo su personal, pero también a partir de su capacidad para trabajar de manera organizada", sostuvo Doreski.

El especialista destacó que uno de los propósitos de la institución es favorecer el intercambio de conocimientos entre equipos médicos y promover la capacitación permanente para abordar proyectos de creciente complejidad. La propuesta también incorpora una línea de investigación vinculada con la prevención de enfermedades, la actividad física y la longevidad basada en indicadores objetivos de salud.

En el último piso del edificio funcionará un gimnasio equipado con tecnología para evaluar variables fisiológicas, como signos vitales y consumo de oxígeno durante el ejercicio. Según lo previsto, estas herramientas podrán utilizarse en proyectos relacionados con medicina respiratoria, cardiometabolismo y rendimiento físico, con apoyo de aplicaciones de inteligencia artificial.

"El objetivo es desarrollar un ecosistema de salud y longevidad basada en datos que integre la investigación clínica, la prevención de enfermedades y la medicina del deporte, a partir de la medición de indicadores y biomarcadores objetivos de salud y rendimiento humano", señaló Doreski.

Agencia NA