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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 9° y 13°. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse.

09/10/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: lluvias ligeras y temperaturas frescas para hoy

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Este viernes 9 de octubre, el clima en Mendoza se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La mínima se registrará en 9° y la máxima alcanzará los 13°. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 11°, lo que sugiere un día fresco y húmedo.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de light rain, con una temperatura actual de 11°. La humedad se encuentra en un 85%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el suroeste.

Para el día de hoy, se espera que la lluvia continúe, con una mínima de 9° y una máxima de 13°. La presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera. Es recomendable que los habitantes de Mendoza se preparen para un día lluvioso y fresco, llevando paraguas y abrigos.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el sábado 10 de octubre las temperaturas oscilarán entre 9° y 15°, también con lluvias ligeras. Para el domingo 11 de octubre, se prevé un aumento en la temperatura, con mínimas de 10° y máximas de 21°, aunque se esperan lluvias moderadas. El lunes 12 de octubre, las temperaturas se mantendrán entre 13° y 19°, con lluvias moderadas nuevamente. Finalmente, el martes 13 de octubre, se anticipa un clima similar, con mínimas de 12° y máximas de 16°.

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