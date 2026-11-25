Un avión de Aerolíneas Argentinas regresó a Aeroparque tras detectar humo en la cabina
La aeronave, un Embraer E190, volvió a la terminal porteña luego de 23 minutos de vuelo hacia Catamarca. La alerta se activó a los 8 minutos de haber despegado.
FOTO: Un avión de Aerolíneas Argentinas regresó a Aeroparque tras detectar humo en la cabina
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – Un avión que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery en dirección a Catamarca tuvo que regresar a la terminal aérea porteña tras detectar humo en la cabina.
La aeronave, perteneciente a Aerolíneas Argentinas, es un Embraer E190 con matrícula LV-CDZ que despegó a las 16:43, aunque su horario programado era a las 16:20. Regresó a Aeroparque a las 17:06, luego de estar solo 23 minutos en el aire. La alarma se activó a los 8 minutos de vuelo, lo que obligó a la tripulación a implementar un procedimiento de emergencia.
Según el testimonio de uno de los pasajeros, la situación causó gran preocupación entre los ocupantes de la aeronave, mientras que la tripulación solicitaba asistencia.
A pesar de la gravedad de la situación, no se emitió un comunicado oficial que esclarezca las causas del incidente ni el estado actual de la aeronave. Tampoco se ha confirmado cuándo se reprogramará el vuelo hacia Catamarca.
Por el momento, los pasajeros permanecerán a la espera de novedades.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el avión?
Un avión de Aerolíneas Argentinas regresó a Aeroparque tras detectar humo en la cabina.
¿Quién operaba la aeronave?
La aeronave es un Embraer E190 perteneciente a Aerolíneas Argentinas.
¿Cuánto tiempo estuvo en vuelo?
El avión estuvo en vuelo durante 23 minutos antes de regresar.
¿Cuándo se activó la alerta?
La alerta se activó a los 8 minutos de haber despegado.
¿Se ha dado información sobre el incidente?
No se ha emitido un comunicado oficial sobre las causas ni el estado de la aeronave.
[Fuente: Noticias Argentinas]