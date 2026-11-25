FOTO: Un avión de Aerolíneas Argentinas regresó a Aeroparque tras detectar humo en la cabina

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – Un avión que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery en dirección a Catamarca tuvo que regresar a la terminal aérea porteña tras detectar humo en la cabina.

La aeronave, perteneciente a Aerolíneas Argentinas, es un Embraer E190 con matrícula LV-CDZ que despegó a las 16:43, aunque su horario programado era a las 16:20. Regresó a Aeroparque a las 17:06, luego de estar solo 23 minutos en el aire. La alarma se activó a los 8 minutos de vuelo, lo que obligó a la tripulación a implementar un procedimiento de emergencia.

Según el testimonio de uno de los pasajeros, la situación causó gran preocupación entre los ocupantes de la aeronave, mientras que la tripulación solicitaba asistencia.

A pesar de la gravedad de la situación, no se emitió un comunicado oficial que esclarezca las causas del incidente ni el estado actual de la aeronave. Tampoco se ha confirmado cuándo se reprogramará el vuelo hacia Catamarca.

Por el momento, los pasajeros permanecerán a la espera de novedades.