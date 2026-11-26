FOTO: Qué saber acerca de las elecciones locales en Taiwán y por qué importan a China

TAIPÉI, Taiwán — Este sábado, los ciudadanos de Taiwán acudirán a las urnas para elegir a sus alcaldes, concejales y otros líderes locales en 22 ciudades y condados. Aunque las elecciones se centran principalmente en cuestiones de ámbito local, también despiertan un interés considerable por parte de China, que reclama a la isla como parte de su territorio.

Las elecciones, que tienen lugar cada cuatro años, se presentan como una competencia reñida entre el gobernante Partido Democrático Progresista (DPP) y el Partido Nacionalista, conocido como Kuomintang (KMT). A pesar de que en ocasiones anteriores se ha comparado el proceso electoral en Taiwán con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, este ciclo se ha enfocado más en los problemas cotidianos, dejando de lado el debate sobre la relación con China.

En esta ocasión, los votantes tendrán la opción de elegir entre candidatos del DPP y del KMT. Además, un tercer partido, el Partido Popular de Taiwán, competirá en algunas contiendas y se ha aliado con el KMT en la carrera por la alcaldía de Taipéi.

Expertos en política han señalado que, a diferencia de elecciones anteriores donde el DPP utilizó la narrativa de defender a la isla frente a la amenaza china, esta vez el enfoque ha sido más moderado. Los candidatos han optado por un discurso centrado en políticas públicas, evitando ataques directos y buscando atraer a los votantes indecisos. "Muchos de los candidatos bajaron el tono de sus ataques y, para intentar captar a los votantes indecisos, hablaron más de políticas", explica Wei-hao Huang, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional Sun Yat-sen.

En cuanto a los temas de campaña, uno de los más destacados ha sido la instalación de paneles solares en embalses, donde el KMT ha criticado los planes del DPP, argumentando que podrían afectar la calidad del agua. Aunque las elecciones abarcan toda la isla, los cargos en disputa no incluyen posiciones en el gobierno central.

Desde una perspectiva interna, el gobierno ha mantenido una estabilidad relativa, garantizando prestaciones sociales, aunque la oposición ha generado un estancamiento político. Esto podría no ser evidente para los ciudadanos en su vida diaria. "Durante el periodo electoral, la gente no hablará directamente de cómo ha rendido el gobierno central", comenta Jia-wei Liu, profesor en la Universidad Nacional de Taipéi.

Históricamente, el KMT ha tenido un mejor desempeño en las elecciones locales. En las últimas elecciones de 2022, el DPP solo ganó en cinco de las 22 localidades. Sin embargo, algunos analistas sostienen que el partido gobernante tiene margen para crecer. "No tienen nada que perder en estas elecciones", sostiene Sanho Chung, profesor asistente en la Universidad Nacional Cheng Kung. "Probablemente estarán en una mejor posición que antes".

Las contiendas más observadas incluyen las alcaldías de Taipéi, Nueva Taipéi y Kaohsiung, que son algunas de las ciudades más grandes de la isla. En Nueva Taipéi, el alcalde en funciones es del KMT, mientras que en Kaohsiung es del DPP. Las tres carreras están muy reñidas, con candidatos prácticamente empatados.

La carrera por la alcaldía de Taipéi es especialmente seguida. El actual regidor, Chiang Wan-an, del KMT, ha enfrentado dificultades para obtener el apoyo esperado. Por otro lado, el otro candidato, Puma Shen, ha expresado posturas contundentes a favor de la independencia de Taiwán. Si resulta electo, podría convertirse en una figura política clave dentro del DPP y empujar al partido hacia una postura más independentista.

En medio de estas elecciones, persisten los intentos de China por influir en el proceso electoral. El Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán ha advertido sobre posibles manipulaciones mediante desinformación, destacando que la tecnología de inteligencia artificial china ha sofisticado sus métodos de infiltración. Recientemente, se presentaron cargos contra un candidato del TPP por utilizar fotografías de ciudadanos taiwaneses para crear cuentas falsas en internet con apoyo de China.

Chung señala que China tiene un fuerte incentivo para influir en cualquier resultado político en Taiwán, aunque la isla ha aprendido a adaptarse a estos desafíos. "Han estado desarrollando ciertos anticuerpos frente a los intentos de desinformación y también frente a otros tipos de intentos de infiltración", concluye.