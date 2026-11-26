FOTO: Elena Makarova denuncia coerción y amenazas de funcionarios argentinos ante la CIDH

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- Elena Makarova, la ciudadana rusa que se presenta como víctima en la investigación por trata de personas vinculada a Konstantin Rudnev, ha ampliado su denuncia contra la República Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su detallada presentación, la mujer formuló nuevas acusaciones contra miembros del Ministerio Público Fiscal y otras instituciones estatales, a quienes atribuyó episodios de "coerción psicológica, amenazas, acoso sexual, restricciones arbitrarias de su libertad y vulneraciones de sus derechos" durante los meses posteriores al nacimiento de su hijo en Bariloche.

La solicitud complementaria busca incorporar nuevos elementos a la petición internacional P-3273-25, cuya denuncia original fue recibida por la CIDH el 18 de diciembre de 2025 y permanece bajo estudio.

Makarova exige que se investiguen las presuntas violaciones de sus derechos y los de su hijo menor, así como las decisiones tomadas por funcionarios judiciales argentinos durante 2025 y 2026.

El documento incluye referencias a documentación judicial, presentaciones realizadas por sus abogados y registros audiovisuales de los interrogatorios a los que fue sometida durante la investigación.

Una de las acusaciones más graves implica un supuesto ofrecimiento de 5.000 dólares por parte de representantes del Ministerio Público Fiscal para que aceptara ser reconocida como víctima de un delito y apoyara la hipótesis acusatoria.

“Recuerdo que funcionarios del Ministerio Público Fiscal me dijeron que, si me reconocía como víctima de un delito y aceptaba su versión de los hechos, podría regresar a casa, mis problemas terminarían y recibiría 5.000 dólares”, afirmó Makarova en el documento.

La mujer solicitó una investigación independiente para identificar a los funcionarios implicados y esclarecer la naturaleza del ofrecimiento denunciado.

Makarova también denunció un presunto caso de acoso sexual por parte de un representante del Ministerio Público Fiscal, cuya identidad no especificó en el escrito, mientras estaba internada en el hospital de Bariloche recuperándose de una cesárea.

“Mientras estaba en el hospital, en una condición de debilidad, un representante del Ministerio Público Fiscal se acercó a mí y realizó insinuaciones sexuales no deseadas, sin mi consentimiento”, sostuvo.

La denunciante pidió que la CIDH examine este episodio como un posible caso de violencia sexual cometido por un funcionario estatal que aprovechó su vulnerabilidad.

Otro de los puntos centrales de la denuncia se refiere a las amenazas recibidas para que aceptara la versión de la Fiscalía.

Makarova aseguró que representantes del organismo le hicieron entender que podrían quitarle a su hijo recién nacido, incorporarlo como víctima en la causa penal, iniciar una investigación en su contra e incluso enviarle a prisión.

También mencionó amenazas relacionadas con una eventual detención de su madre.

“Temía que cualquier desacuerdo con los representantes del Ministerio Público Fiscal pudiera provocar la separación de mi hijo”, expresó.

La mujer situó el inicio de las vulneraciones de sus derechos en marzo de 2025, cuando dio a luz mediante una cesárea en el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche.

Según relató, inmediatamente después del nacimiento de su hijo, ocurrido el 21 de marzo, representantes de las autoridades estatales le retiraron su teléfono celular sin su consentimiento y restringieron sus comunicaciones con familiares.

“Pedí reiteradamente permiso para contactar a mis padres y solicitarles ayuda, pero mis pedidos fueron rechazados”, señaló.

Según consta en su declaración, recién pudo comunicarse con su madre aproximadamente cinco días después.

Makarova afirmó que fue trasladada junto a su hijo a un refugio sin haber prestado su consentimiento libre e informado, donde permaneció desde finales de marzo hasta principios de julio de 2025 bajo supervisión de autoridades estatales.

La ciudadana rusa afirmó que no podía abandonar el refugio, elegir su lugar de residencia ni regresar a su país.

“En el refugio me sentía como si estuviera en prisión, privada de mis derechos, aislada del mundo exterior y completamente dependiente de las decisiones de funcionarios estatales”, manifestó.

También denunció que su pasaporte fue retenido y que nunca le informaron sobre una orden judicial que justificara esas restricciones.

Las condiciones en las que permaneció junto a su bebé también forman parte de la denuncia ante la CIDH.

Makarova describió problemas en el suministro de agua y electricidad, deficiencias sanitarias, falta de elementos de higiene, alimentación insuficiente y ausencia de controles médicos adecuados tras una intervención quirúrgica.

Además, aseguró que debió amamantar a su hijo y ducharse en presencia de efectivos policiales.

“Experimenté esto como un trato humillante que vulneró mi dignidad y mi derecho a la privacidad”, afirmó, solicitando que se investiguen esos hechos como posibles formas de violencia contra la mujer.

La presentación incluye también una denuncia por presunta violencia obstétrica durante los días previos al nacimiento de su hijo.

Según su relato, durante una consulta hospitalaria realizada alrededor del 14 o 17 de marzo de 2025, una profesional de la salud le habría aplicado una sustancia destinada a inducir artificialmente el parto sin su consentimiento.

Makarova aseguró que comenzó a llorar y gritar hasta que las mujeres que la acompañaban intervinieron y el procedimiento fue interrumpido.

La denunciante consideró que este episodio constituyó una vulneración de su integridad física y autonomía reproductiva.

La ciudadana rusa también cuestionó las circunstancias en las que fue interrogada por representantes de las autoridades argentinas inmediatamente después de la cesárea.

Afirmó que todavía sufría dolores y efectos de la anestesia cuando comenzaron a formularle preguntas vinculadas con la investigación penal.

Según su versión, el interrogatorio inicial se realizó sin la presencia de un abogado, sin explicaciones sobre sus derechos y sin asistencia lingüística adecuada.

“No comprendía por qué se me consideraba víctima de un delito ni qué consecuencias jurídicas podían tener mis respuestas”, explicó.

Los cuestionamientos contra el fiscal federal Fernando Arrigo y otros integrantes del Ministerio Público Fiscal ya habían sido presentados por Makarova ante la Justicia argentina en septiembre de 2025.

El 19 de ese mes, mediante su abogado David Ezequiel Malnero, presentó una ampliación de querella para investigar las presuntas vulneraciones de sus derechos.

Cuatro días después, solicitó la recusación de los fiscales Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal, Rodrigo Nicolás Treviranus y Gustavo Javier Révora.

Según consignó en su presentación internacional, ambos planteos fueron rechazados.

Makarova denunció que, cuando sus declaraciones comenzaron a contradecir la hipótesis de la acusación, encontró obstáculos para volver a prestar testimonio formalmente.

“Considero una vulneración particularmente grave de mis derechos que el Ministerio Público Fiscal continúe presentándome como víctima mientras obstaculiza el registro formal de mis declaraciones que contradicen la posición de la Fiscalía”, sostuvo.

La mujer solicitó que la CIDH examine si existieron impedimentos para evitar la incorporación de información que pudiera cuestionar la versión acusatoria o revelar irregularidades cometidas por funcionarios judiciales.

Entre los nuevos antecedentes incorporados a la denuncia internacional figuran dos decisiones judiciales adoptadas durante 2026.

El 22 de octubre, el juez de Garantías rechazó el pedido para recibir su declaración mediante un anticipo jurisdiccional de prueba, y el 13 de noviembre, el Colegio de Jueces con funciones de revisión de General Roca declaró inadmisible la impugnación contra esa resolución.

En consecuencia, fue cancelada la audiencia prevista para el 19 de noviembre.

Makarova solicitó que se determine si existía otro mecanismo accesible para recibir su testimonio, dado que las decisiones cuestionadas se refieren al procedimiento específico solicitado y no constituyen una prohibición general de declarar.

En su presentación, la ciudadana rusa invocó disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención de Belém do Pará, vinculadas a la libertad personal, la integridad física y psicológica, la protección de la familia, los derechos de los niños, las garantías judiciales y la prevención de la violencia contra las mujeres.

También citó como antecedente el fallo María y otros vs. Argentina, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22 de agosto de 2023, que estableció la responsabilidad internacional del Estado argentino por vulneraciones de derechos de una madre y su hija, aunque reconoció diferencias entre ambos casos.

La denunciante solicitó que se investigue de manera independiente la actuación de los funcionarios estatales involucrados, que se preserven las grabaciones originales de sus interrogatorios y que se garantice la posibilidad de prestar una nueva declaración con asistencia de un intérprete calificado.

También reclamó que, en caso de establecerse la responsabilidad internacional del Estado argentino, se recomienden medidas de reparación por los daños sufridos y garantías de no repetición.

“No le estoy pidiendo a la Comisión Interamericana que determine la culpabilidad o inocencia de otras personas. Le estoy pidiendo que determine si el Estado tenía derecho a tratarme de esta manera bajo el pretexto de proteger a una presunta víctima y si se respetaron mis derechos humanos fundamentales”, remarcó Makarova.

La mujer, que regresó a Rusia junto a su hijo en julio de 2025, sostiene que lleva más de un año y medio intentando conseguir una investigación independiente sobre lo ocurrido en Argentina.

“Soy madre de un niño pequeño. Quiero proteger a mi hijo, recuperar mis derechos y obtener una investigación independiente sobre lo que sucedió”, finalizó.