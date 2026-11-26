Los ataques israelíes en Gaza durante la noche resultaron en la muerte de ocho palestinos, según informaron funcionarios de salud del enclave. En otro suceso, una agencia británica de vigilancia militar reportó una explosión cerca de un petrolero en el golfo Pérsico, al oeste de Dubái.

El ejército israelí llevó a cabo tres ataques en la Franja que causaron las muertes, con las víctimas trasladadas a los hospitales Shifa y Mártires de Al-Aqsa. Un ataque dirigido a un apartamento en Deir Al-Balah dejó un saldo de un hombre y su esposa fallecidos, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, comunicaron que en la operación nocturna el ejército logró eliminar a Khaled Abu Nada, quien era responsable de los asuntos económicos y educativos de Hamás en Gaza. Otros dos ataques en la Ciudad de Gaza resultaron en tres muertes cada uno, según el hospital de Shifa.

El ejército israelí indicó que el objetivo de uno de los ataques era capturar a tres "terroristas", aunque no ofreció más detalles y no respondió a un pedido de comentarios sobre el otro ataque. Estas son las últimas víctimas registradas en la Franja, donde los ataques aéreos y el fuego israelí han sido casi diarios, incluso más de un año después de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Desde el inicio del conflicto, al menos 74.746 palestinos han perdido la vida en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, que es controlado por Hamás. Este ministerio mantiene registros de víctimas que se consideran generalmente fiables, aunque no especifica la distinción entre civiles y combatientes.

Por otra parte, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) reportó que un capitán de un petrolero, situado a 93 kilómetros (58 millas) al oeste de Dubái, informó sobre una explosión provocada por un "proyectil desconocido muy cerca" de la embarcación durante la noche. No se registraron daños en el petrolero y toda la tripulación se encuentra a salvo.

Recientemente ha habido un aumento en los incidentes que involucran a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y en aguas cercanas. Esta vía marítima, que antes de la guerra transportaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados a nivel mundial, ha estado prácticamente cerrada debido a los ataques de Irán contra la navegación desde el inicio del conflicto en febrero.

Octubre ha sido testigo del mayor número de ataques reportados contra la navegación comercial desde marzo, según la UKMTO, que también ha indicado que algunos buques han mostrado reticencias a reportar incidentes.