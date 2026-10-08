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La AFA abre investigación a Verón y dirigentes de Estudiantes por incidentes en la Supercopa

El Tribunal de Disciplina extendió el plazo para que Estudiantes presente su descargo sobre los incidentes ocurridos en la final contra Rosario Central. Se espera una respuesta oficial.

08/10/2026 | 19:02Redacción Cadena 3

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El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

FOTO: El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

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Buenos Aires, 8 de octubre (NA) - El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido abrir un expediente en contra de varios dirigentes de Estudiantes de La Plata, entre ellos el presidente Juan Sebastián Verón, el secretario técnico Marcos Angeleri y el vicepresidente primero Pascual Caiella, a raíz de los incidentes que tuvieron lugar durante la final frente a Rosario Central por la Supercopa Internacional.

La AFA ha prorrogado el plazo en cinco días para que el club elabore un descargo más detallado sobre las conductas que se les atribuyen a Verón, Angeleri y Caiella. Esta medida fue comunicada a través del Boletín Oficial emitido el jueves pasado.

En el comunicado, se especifica que el Tribunal ya había recibido un primer descargo de Estudiantes respecto a los hechos reportados por el árbitro del partido, Darío Herrera, quien mencionó agravios dirigidos hacia él por parte de los mencionados dirigentes.

Antes de emitir una decisión definitiva sobre la situación de estos dirigentes, la AFA ha optado por proseguir con la investigación. Se ha solicitado a los involucrados que presenten sus versiones sobre lo ocurrido, así como también se han requerido los registros audiovisuales completos a la empresa Torneos, especialmente los que captaron los incidentes que se produjeron al final del encuentro.

Este proceso tiene como objetivo esclarecer los eventos y determinar las sanciones que correspondan para los dirigentes involucrados, quienes hasta el momento no han recibido ninguna sanción.

Por otro lado, el Tribunal de Disciplina ha decidido mantener las sanciones impuestas a los futbolistas Fabricio Iacovich, de Estudiantes, y Agustín Sández, de Rosario Central, quienes deberán cumplir una fecha de suspensión.

Lectura rápida

¿Qué investigará la AFA?
La AFA abrirá una investigación sobre incidentes ocurridos durante la final de la Supercopa Internacional.

¿Quiénes son los dirigentes involucrados?
Los dirigentes son Juan Sebastián Verón, Marcos Angeleri y Pascual Caiella de Estudiantes de La Plata.

¿Cuál es el plazo para el descargo?
Se otorgó un plazo de cinco días para que Estudiantes presente su descargo sobre los incidentes.

¿Qué medidas adicionales se están tomando?
Se solicitaron los registros audiovisuales de la transmisión del partido para esclarecer los hechos.

¿Qué sanciones ya fueron confirmadas?
Los futbolistas Fabricio Iacovich y Agustín Sández deberán cumplir una fecha de suspensión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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