La AFA abre investigación a Verón y dirigentes de Estudiantes por incidentes en la Supercopa

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) - El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido abrir un expediente en contra de varios dirigentes de Estudiantes de La Plata, entre ellos el presidente Juan Sebastián Verón, el secretario técnico Marcos Angeleri y el vicepresidente primero Pascual Caiella, a raíz de los incidentes que tuvieron lugar durante la final frente a Rosario Central por la Supercopa Internacional.

La AFA ha prorrogado el plazo en cinco días para que el club elabore un descargo más detallado sobre las conductas que se les atribuyen a Verón, Angeleri y Caiella. Esta medida fue comunicada a través del Boletín Oficial emitido el jueves pasado.

En el comunicado, se especifica que el Tribunal ya había recibido un primer descargo de Estudiantes respecto a los hechos reportados por el árbitro del partido, Darío Herrera, quien mencionó agravios dirigidos hacia él por parte de los mencionados dirigentes.

Antes de emitir una decisión definitiva sobre la situación de estos dirigentes, la AFA ha optado por proseguir con la investigación. Se ha solicitado a los involucrados que presenten sus versiones sobre lo ocurrido, así como también se han requerido los registros audiovisuales completos a la empresa Torneos, especialmente los que captaron los incidentes que se produjeron al final del encuentro.

Este proceso tiene como objetivo esclarecer los eventos y determinar las sanciones que correspondan para los dirigentes involucrados, quienes hasta el momento no han recibido ninguna sanción.

Por otro lado, el Tribunal de Disciplina ha decidido mantener las sanciones impuestas a los futbolistas Fabricio Iacovich, de Estudiantes, y Agustín Sández, de Rosario Central, quienes deberán cumplir una fecha de suspensión.