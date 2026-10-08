Robertito Funes Ugarte denuncia a Telefe por cambio en su contrato laboral
El conductor de televisión Roberto Funes Ugarte se mostró descontento con los recientes cambios en su acuerdo laboral en Telefe, donde le piden pasar a un régimen de monotributo sin recibir compensación.
FOTO: "Me piden que pase a monotributo sin cobrar nada": Robertito Funes contra Telefe.
Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- El periodista Roberto Funes Ugarte manifestó su descontento por los cambios en su contrato en Telefe. En su programa de streaming, expresó: "Me piden que pase a monotributo sin cobrar nada".
Funes Ugarte reveló que hace un mes recibió la notificación sobre su cambio de estatus laboral, pasando de empleado en blanco a facturar como monotributista. En sus palabras, le indicaron que él era "el último talento que quedaba por facturar", lo que lo llevó a cuestionar: "Ok ¿Cómo arreglamos, cómo hacemos?"
Las autoridades del canal le explicaron el nuevo contrato que debía firmar, pero el comunicador se mostró escéptico: "¿Cómo me piden que pase a facturar cuando fui empleado en blanco durante ocho, casi nueve años?" En este contexto, Funes Ugarte dejó en claro que la situación le resulta poco satisfactoria y que se encuentra en un "limbo" legal.
El conductor añadió que la problemática afecta a otros colegas y no solo a él. A pesar de las conversaciones en curso con la dirección del canal, su deseo es resolver la situación lo antes posible para poder compartir el desenlace de esta situación laboral. "Le pasa a todo el mundo, no sólo a mí", dijo.
Funes Ugarte enfatizó que ha sido un empleado de la empresa y ha realizado aportes en blanco a lo largo de los años, lo que le brindaba tranquilidad en su trabajo. Sin embargo, ahora se enfrenta a la necesidad de "reconocimiento económico" por parte de Telefe, y se encuentra en negociaciones que, hasta el momento, no han dado frutos. "Me piden que pase a facturar sin llevarme ningún peso extra, nada", concluyó.
Lectura rápida
¿Qué denuncia Roberto Funes Ugarte?
Denuncia cambios en su contrato laboral en Telefe, que lo obligan a pasar a monotributo sin compensación.
¿Cómo afectó esto a su situación laboral?
Pasó de ser empleado en blanco a tener que facturar, lo que lo coloca en un estado de incertidumbre.
¿Cuánto tiempo lleva esta situación?
La problemática se inició hace aproximadamente un mes, cuando recibió la notificación del cambio.
¿Qué respuesta ha recibido de Telefe?
Las autoridades del canal le explicaron el nuevo contrato, pero no le brindaron una solución satisfactoria.
¿Qué busca Funes Ugarte ahora?
Un reconocimiento económico y una pronta solución a su situación contractual con el canal.
[Fuente: Noticias Argentinas]