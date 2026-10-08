Robertito Funes Ugarte denuncia a Telefe por cambio en su contrato laboral

FOTO: "Me piden que pase a monotributo sin cobrar nada": Robertito Funes contra Telefe.

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- El periodista Roberto Funes Ugarte manifestó su descontento por los cambios en su contrato en Telefe. En su programa de streaming, expresó: "Me piden que pase a monotributo sin cobrar nada".

Funes Ugarte reveló que hace un mes recibió la notificación sobre su cambio de estatus laboral, pasando de empleado en blanco a facturar como monotributista. En sus palabras, le indicaron que él era "el último talento que quedaba por facturar", lo que lo llevó a cuestionar: "Ok ¿Cómo arreglamos, cómo hacemos?"

Las autoridades del canal le explicaron el nuevo contrato que debía firmar, pero el comunicador se mostró escéptico: "¿Cómo me piden que pase a facturar cuando fui empleado en blanco durante ocho, casi nueve años?" En este contexto, Funes Ugarte dejó en claro que la situación le resulta poco satisfactoria y que se encuentra en un "limbo" legal.

El conductor añadió que la problemática afecta a otros colegas y no solo a él. A pesar de las conversaciones en curso con la dirección del canal, su deseo es resolver la situación lo antes posible para poder compartir el desenlace de esta situación laboral. "Le pasa a todo el mundo, no sólo a mí", dijo.

Funes Ugarte enfatizó que ha sido un empleado de la empresa y ha realizado aportes en blanco a lo largo de los años, lo que le brindaba tranquilidad en su trabajo. Sin embargo, ahora se enfrenta a la necesidad de "reconocimiento económico" por parte de Telefe, y se encuentra en negociaciones que, hasta el momento, no han dado frutos. "Me piden que pase a facturar sin llevarme ningún peso extra, nada", concluyó.