Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas al Panteón de Actores en Chacarita

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Los restos del destacado actor Héctor Alterio, quien falleció a los 91 años el 13 de diciembre en Madrid, serán trasladados a Buenos Aires para reposar en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el artista eligió Madrid como su hogar durante los últimos 20 años de su vida. Ahora, su familia ha decidido que es momento de llevar sus cenizas de regreso a la ciudad donde comenzó su carrera en la actuación.

La Asociación de Actores emitió un comunicado firmado por Malena y Ernesto Alterio, los hijos del artista, anunciando el traslado: "Héctor Alterio vuelve a su Buenos Aires querido: sus cenizas descansarán en el Panteón de Actores".

El acto de despedida está programado para el próximo jueves 15 de octubre, a las 16 horas. En esta ceremonia, sus hijos, junto a su familia, llevarán las cenizas al Panteón de Actores en Chacarita, donde reposará en la tierra que siempre lo acompañó.

"Será, en palabras de Malena y Ernesto, 'un acto sencillo, como él era', para recordar y compartir entre compañeros, amigos y admiradores este momento tan especial. Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido", comunicó la Asociación.

El mensaje de la familia también destacó el deseo de Héctor Alterio de regresar a su país natal. "Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer", expresaron.

El reconocido actor Héctor Alterio fue velado el 13 de diciembre en Madrid, donde vivió durante más de dos décadas. La ceremonia se realizó en el velatorio del Tanatorio de la M30, ubicado en la Calle Salvador de Madariaga 11.