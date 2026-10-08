Mauro Icardi y Wanda Nara finalizan su divorcio: "Hay motivos para brindar"

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- El escándalo conocido como Wandagate parece haber llegado a su fin, ya que este jueves, el futbolista Mauro Icardi celebró la resolución de su divorcio con la conductora Wanda Nara, tras un fallo favorable en la justicia italiana. La decisión judicial lo posiciona como el beneficiario del proceso.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, un Tribunal en Milán dictó que la conductora no es culpable del divorcio, desestimando las acusaciones de adulterio en su contra. Sin embargo, se rechazó la solicitud de manutención que Wanda había solicitado, la cual consistía en una cuota de 250 mil euros mensuales.

El futbolista expresó su satisfacción con el fallo, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa en su vida. "Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente", comentó Icardi en su declaración.

El tribunal también dejó en claro que no se probó que Wanda hubiera sacrificado su carrera profesional durante su matrimonio. En el fallo se menciona que "su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió". La defensa de Nara había argumentado que, tras casarse, se vio obligada a priorizar su vida familiar y el cuidado de sus dos hijas menores, pero esta afirmación no fue corroborada.

El documento judicial subraya que la fama de Nara se vio potenciada por su relación con Icardi, quien es el jugador y capitán del Inter, una figura destacada en Italia. Icardi, al considerarse ganador del proceso, señaló que Wanda Nara debe hacerse cargo de las costas del juicio. "Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024. Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia", explicó.

Además, el jugador adelantó que tiene la intención de continuar su batalla legal en la justicia por la división de bienes que se realizó mientras ambos eran pareja. "La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso", aseguró. "Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", concluyó.