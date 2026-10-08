Santa Fe igualó en diez meses el récord anual de donación de órganos

Santa Fe alcanzó este jueves un nuevo récord en materia de donación de órganos: con un operativo realizado en el Hospital de Venado Tuerto, la provincia llegó a 98 procesos de donación en lo que va de 2026, la misma cifra que había registrado durante todo 2025.

El nuevo proceso comenzó el miércoles, cuando se notificó la existencia de un potencial donante en el Hospital Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez”. A partir de esa comunicación, un equipo del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) se trasladó al efector para avanzar con los estudios correspondientes.

Este jueves se completaron las evaluaciones, se identificaron los posibles receptores y finalmente se realizó la ablación de hígado, riñones y tejidos. Los órganos obtenidos permitirán concretar al menos tres trasplantes.

El dato adquiere especial relevancia porque la marca de 98 donaciones había sido alcanzada durante los 12 meses de 2025. En esta oportunidad, Santa Fe consiguió igualarla antes de llegar a la mitad de octubre, por lo que el registro anual podría volver a superarse antes de que termine 2026.

“Alcanzar esta marca histórica cuando todavía no estamos a mediados de octubre” refleja el crecimiento de los procesos de donación, señaló Cecilia Andrada, directora de Cudaio.

El operativo realizado en Venado Tuerto fue además el segundo proceso de ablación concretado en ese hospital en apenas una semana. Su director, Juan Ferrer, destacó el trabajo coordinado entre los equipos médicos y el organismo provincial para llevar adelante este tipo de procedimientos.

Los procesos de donación requieren la intervención de distintos equipos y etapas, desde la detección y diagnóstico del potencial donante hasta la evaluación de los órganos, la identificación de receptores y la ablación. En este caso, el procedimiento permitió disponer de órganos y tejidos destinados a pacientes que esperan un trasplante.

Con las 98 donaciones alcanzadas hasta este jueves, Santa Fe se mantiene por segundo año consecutivo entre las jurisdicciones con mayor cantidad de procesos de donación del país. El nuevo registro también vuelve a poner en primer plano el impacto de la red provincial de procuración, que articula el trabajo de hospitales de distinta complejidad con los equipos especializados de Cudaio.

El récord alcanzado en octubre todavía deja por delante varias semanas de 2026, por lo que la cifra de donaciones podría superar el máximo registrado hasta ahora y establecer una nueva marca anual para la provincia.