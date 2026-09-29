Día Mundial del Corazón: cuáles son los factores de riesgo y cómo cuidar la salud cardíaca

En el marco del Día Mundial del Corazón, el médico cirujano y especialista en cardiología Oscar Alejandro Salomone, integrante del Servicio de Cardiología del Hospital Privado Universitario de Córdoba, brindó recomendaciones para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

El especialista explicó que muchas veces cuando una persona afirma que tiene una “enfermedad del corazón”, en realidad se trata de una enfermedad de las arterias coronarias. Según señaló, uno de los principales procesos involucrados es la aterosclerosis, en la que se acumulan sustancias como el colesterol en las paredes de las arterias.

Salomone identificó tres factores de riesgo principales: hipertensión arterial, tabaquismo y colesterol elevado. A ellos se suman otros que adquirieron mayor relevancia durante las últimas décadas, como la diabetes y la obesidad.

El cardiólogo también destacó la importancia de los antecedentes familiares. “Estamos descubriendo mucho acerca de lo que es la predisposición genética”, explicó, al señalar que quienes tienen familiares con enfermedades cardiovasculares pueden presentar una mayor predisposición.

El sedentarismo y el estrés también forman parte de los factores que deben ser considerados. Salomone advirtió que en los últimos años aumentó el sedentarismo y se modificaron los hábitos alimentarios, con mayor consumo de carbohidratos y menor presencia de verduras.

Según explicó, esta situación contribuyó al incremento del sobrepeso y de la diabetes en la población. En contrapartida, destacó como un dato positivo que el consumo de tabaco disminuyó.

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Respecto de los chequeos médicos, Salomone recomendó que a partir de los 40 años se realice un control cardiovascular anual, con especial atención a la presión arterial y los niveles de colesterol.

Sin embargo, aclaró que existen otras situaciones en las que también es importante realizar una evaluación cardiovascular. Por ejemplo, antes de comenzar una actividad física intensiva o de someterse a una cirugía.

Además, cuando existen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, recomendó comenzar con controles anuales a partir de los 25 años.

En el Día Mundial del Corazón, el especialista remarcó así la importancia de conocer y controlar los factores de riesgo para reducir las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Informe de Celeste Benecchi