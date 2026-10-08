La inflación de Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre y acumuló 23,7% en el año
El índice subió 0,1 puntos porcentuales frente a agosto, aunque la variación interanual bajó al 32,9%. Vivienda, alimentos, salud y educación explicaron casi dos tercios del aumento mensual.
08/10/2026 | 12:13Redacción Cadena 3
FOTO: Inflación.
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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre y acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
El Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una leve aceleración respecto del 1,7% de agosto. Sin embargo, la variación interanual descendió al 32,9%, desde el 33,3% del mes anterior.
El resultado interrumpió la desaceleración registrada en agosto, cuando el indicador había bajado después del repunte de julio, que alcanzó el 2,9%.
Las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación explicaron en conjunto el 64,9% del aumento mensual.
El rubro vinculado con la vivienda subió 2,3% y aportó 0,47 puntos porcentuales al índice general. El incremento respondió principalmente a los ajustes en las expensas y los alquileres.
Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1%, con una incidencia de 0,37 puntos porcentuales. Dentro de esa división sobresalió la suba del 11,3% en verduras, tubérculos y legumbres. También contribuyeron los incrementos en carnes y derivados, del 1,3%, y en leche, productos lácteos y huevos, del 1,9%.
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Durante septiembre, los bienes registraron una suba del 1,6%, mientras que los servicios avanzaron 2%. En los primeros nueve meses del año acumularon incrementos del 19% y del 26,4%, respectivamente.
En la comparación interanual, los precios de los bienes aumentaron 27,6% y los de los servicios, 36%.
La agrupación Resto IPCBA, utilizada como aproximación a la inflación núcleo porque excluye los precios regulados y estacionales, subió 1,7% en septiembre. Su variación interanual se desaceleró al 31,6%.
Los precios regulados aumentaron 2,1%, impulsados por las cuotas de educación formal y medicina prepaga, las tarifas residenciales de agua, gas y electricidad, y los boletos de subte y colectivos urbanos. La variación interanual de esta categoría se mantuvo en 41,6%.
En tanto, los bienes y servicios estacionales subieron 2,3%, principalmente por los aumentos en verduras y prendas de vestir. En los últimos doce meses, esta agrupación acumuló un incremento del 19,8%.
El dato porteño se conoció antes del informe nacional de septiembre, que el INDEC publicará el martes 13 de octubre. Las consultoras privadas estiman una inflación cercana al 2% para el conjunto del país.
Lectura rápida
¿Cuál fue la inflación en la Ciudad de Buenos Aires en septiembre? La inflación fue del 1,8%.
¿Qué organismo informó sobre la inflación? La información fue proporcionada por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
¿Qué se publicará el 13 de octubre? El INDEC publicará el informe nacional de inflación de septiembre.
¿Qué rubros explicaron el aumento mensual de la inflación? Las divisiones Vivienda, Alimentos, Salud y Educación explicaron el 64,9% del aumento mensual.
¿Qué incremento se estima para la inflación nacional? Las consultoras privadas estiman una inflación cercana al 2% para el conjunto del país.