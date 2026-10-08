La inflación de Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre y acumuló 23,7% en el año

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre y acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una leve aceleración respecto del 1,7% de agosto. Sin embargo, la variación interanual descendió al 32,9%, desde el 33,3% del mes anterior.

El resultado interrumpió la desaceleración registrada en agosto, cuando el indicador había bajado después del repunte de julio, que alcanzó el 2,9%.

Las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación explicaron en conjunto el 64,9% del aumento mensual.

El rubro vinculado con la vivienda subió 2,3% y aportó 0,47 puntos porcentuales al índice general. El incremento respondió principalmente a los ajustes en las expensas y los alquileres.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1%, con una incidencia de 0,37 puntos porcentuales. Dentro de esa división sobresalió la suba del 11,3% en verduras, tubérculos y legumbres. También contribuyeron los incrementos en carnes y derivados, del 1,3%, y en leche, productos lácteos y huevos, del 1,9%.

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Durante septiembre, los bienes registraron una suba del 1,6%, mientras que los servicios avanzaron 2%. En los primeros nueve meses del año acumularon incrementos del 19% y del 26,4%, respectivamente.

En la comparación interanual, los precios de los bienes aumentaron 27,6% y los de los servicios, 36%.

La agrupación Resto IPCBA, utilizada como aproximación a la inflación núcleo porque excluye los precios regulados y estacionales, subió 1,7% en septiembre. Su variación interanual se desaceleró al 31,6%.

Los precios regulados aumentaron 2,1%, impulsados por las cuotas de educación formal y medicina prepaga, las tarifas residenciales de agua, gas y electricidad, y los boletos de subte y colectivos urbanos. La variación interanual de esta categoría se mantuvo en 41,6%.

En tanto, los bienes y servicios estacionales subieron 2,3%, principalmente por los aumentos en verduras y prendas de vestir. En los últimos doce meses, esta agrupación acumuló un incremento del 19,8%.

El dato porteño se conoció antes del informe nacional de septiembre, que el INDEC publicará el martes 13 de octubre. Las consultoras privadas estiman una inflación cercana al 2% para el conjunto del país.