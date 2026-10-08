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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 21°. La humedad es alta y se prevé un día sin lluvias.

08/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 17° y una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para este jueves 8 de octubre, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 21°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, y la humedad alta puede hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima estable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán algunas variaciones en el clima. Para el viernes 9 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 18° con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 16°, también con lluvias. El domingo 11 de octubre, se espera un clima más variable, con una mínima de 13° y una máxima de 24°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el lunes 12 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras nuevamente.

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