Uruguay, el Estado laico que se ilusiona con que la visita de León XIV despierte la fe del pueblo

Por Agustín Dadamio

(Enviado especial a Uruguay) El viernes 6 de noviembre el Papa León XIV pisará suelo uruguayo. Desde el aeropuerto de Carrasco será trasladado a la mítica Plaza Independencia, donde varios metros por encima del suelo se erige el monumento de José Gervasio Artigas, uno de los principales próceres de la historia de Uruguay. Frente al edificio de la Presidencia, el Santo Padre tomará contacto por primera vez con Montevideo, la ciudad que oficia como su puerta de entrada al continente latinoamericano y es, a su vez, una de las principales expresiones del laicismo estatal. El primer punto del itinerario papal tendrá como escenario un reducto que no se caracteriza principalmente por ser católico.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, da cuenta de esa realidad con las paredes de la Catedral Metropolitana como testigo. “La última encuesta nos da que más o menos el 35 por ciento de los uruguayos se dicen católicos y solamente un 10 por ciento se dicen católicos practicantes, pero católicos practicantes hay que ver lo que la persona entiende por practicante. Y después lo que aquí crece mucho es el agnóstico ateo, que anda en otro 30 por ciento, y después el creyente. Creen en Dios, pero no en la Iglesia ni en ninguna religión. El número de evangélicos y otras religiones se mantiene en un 10, 11 por ciento”, afirma con certeza al describir un mapeo que las calles reflejan.

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FOTO: El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

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Martín, que aparenta unos 45 años, espera el colectivo con vestimenta de trabajo de tipo industrial cuando es abordado por este cronista en la zona de la Facultad de Arquitectura. La pregunta es acerca del interés que le genera la visita papal, que se da casi 40 años después de la histórica misa de Juan Pablo II en el mítico Estadio Centenario. La respuesta es tajante: “No me genera nada, la verdad, soy ateo. Montevideo no es católico, es más laico. A no ser un sector extremo, a la mayoría le da lo mismo, no se van a manifestar en contra. Algunos que conozco igual van a ir, quieras o no es una figura internacional”.

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A pocas cuadras se encuentra Paula, una joven de unos 25 años, que aguarda sentada en la pared de un local de los tantos que hay en la zona de Pocitos. Dice que le parece bien la presencia del Papa en este país laico, pues contribuye a “la tolerancia religiosa”. Cerca del lugar está Romina, que dice que no irá a ver a León XIV, sabe que miles irán y descarta cualquier actitud que esté por fuera de los márgenes del respeto.

La fe en el despertar de la fe

En el más recóndito este de Montevideo sirve a Dios el padre Alejandro Korahais, que con su apellido originario de Grecia y varios años de experiencia tiene a cargo el Liceo Jubilar “Juan Pablo II”, enclavado en el corazón del barrio Casavalle, el más pobre y peligroso de la capital nacional. Este hombre sabe de fe: confía en que su trabajo “uno a uno” puede hacer que ese poblado de 120 mil personas se oriente al camino del Señor y vaya por el bien. Sabe de Dios y de la calle. Tiene presente al padre Cacho, sacerdote de aquel barrio en la década del 80, quién según Alejandro, solía decir que el uruguayo que es pobre es doblemente pobre, porque “lo alejaron de las oportunidades económicas y le quitaron a Dios” por ser una nación laica.

“Es un país en el cual efectivamente los que se dicen católicos son un tercio de la población. Pero en este país los que se dicen creyentes son el 82 o 83 por ciento de la población. Con lo cual yo creo que León va a venir un país en el cual la gente precisa un mensaje de esperanza y lo anhela. Hay una sed de esperanza. Te diría de Dios, yo te diría de Dios. Pero además de tener esperanza, de escuchar algo que los tire para arriba. Es un país que puede parecer frío por fuera, pero que tiene mucho corazón por dentro. El Papa es el sucesor de Pedro, nos va a hablar de Jesús. Entonces yo creo que el impacto no se mide solo en una cosa masiva o de cantidad de gente, sino en los mensajes que quedan en el corazón y que son como el vino, me parece que maduran un poquito con el tiempo”, comenta esperanzado y reubica, una vez más, su boca en dirección a su compañero infaltable, el mate.

Laicismo y laicidad

Paysandú está cuatro horas y media al este de Montevideo, limita naturalmente con el río que lleva el nombre de la república y tiene conexión directa con la provincia argentina de Entre Ríos. Según datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2023, 120 mil almas la habitan. Allí vive el padre Miguel Suárez, párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde estará presente en una ceremonia íntima León XIV, el 7 de noviembre (también dará una santa misa en el Parque Paris Londres).

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FOTO: El padre Miguel Suárez, párroco de Paysandú.

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El padre Miguel atribuye el porcentaje de católicos actual a un desprendimiento de la laicidad del Estado: el laicismo. El primer concepto es la neutralidad estatal que garantiza la libre elección religiosa; el segundo es una doctrina que busca eliminar la religión de la vida pública. “Uruguay está caracterizado por un Estado realmente laico y está bueno que sea laico y la separación de Iglesia y Estado desde el principio del siglo pasado. El tema es que a veces el Estado laico se vuelve un Estado laicista que atenta contra lo religioso”, apunta en la casa parroquial vecina al templo que comanda.

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“Me parece que la visita del Papa puede ser un motivo también de mayor comunión, de unidad, de vínculos, porque hay muchos valores humanos, religiosos, espirituales, que a veces se han perdido y hoy la gente está necesitada de esta vida interior, de esta vida espiritual, y es lo que queremos proponer, ¿verdad? No obligar a nadie, por supuesto siempre los religiosos es una opción personal, pero tenemos que anunciar una verdad, la verdad del Evangelio y la propuesta. Sabemos que hay mucha gente hoy en la calle, muchos jóvenes con dependencias muchas familias que están sufriendo y bueno, la Iglesia tiene una palabra y ojalá puedan encontrar entre nosotros en las comunidades cristianas”, expresa, y se ilusiona: “Ayer nomás yo estaba hablando con un joven de 30 años que me decía esto, que desde que se integró más a la comunidad experimenta una paz, una vida que no la tenía y bueno, la Iglesia no obliga, te invita. Como dijo Jesús, si quieres seguirme…pero tenemos que tener en un Estado laico la posibilidad de poder anunciar el Evangelio.”