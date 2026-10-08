Jeep inició la preventa del Nuevo Avenger híbrido en su red de concesionarios de Argentina

Desarrollado por Stellantis en América del Sur y fabricado en el Polo Industrial de Porto Real, el Nuevo Jeep Avenger es el primer vehículo Jeep electrificado que se comercializará en Argentina. Un modelo lanzado en el mundo en el año 2023 y que ya es un éxito en los 70 países donde se comercializa.

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Todas las versiones contarán con una transmisión automática CVT de 7 velocidades y motorización híbrida MHEV de 12V, con el reconocido motor turbo T200. Los equipamientos del modelo se refuerzan con un paquete ADAS de nivel 2, Faros Matrix Led Vision, ChatGPT integrado y un tamaño que se adapta a la realidad del cliente urbano. El Nuevo Jeep Avenger cuenta con un diseño funcional, la nueva parrilla de siete barras, practicidad combinada con alta calidad y tecnología orientada al confort y la seguridad, características propias del ADN de la marca.

El Nuevo Avenger completará una exitosa gama de SUVs que Jeep ofrece en el país -con Renegade, Compass y Commander- llegando a nuevos horizontes, a nuevos clientes a los que anteriormente no había llegado. Los interesados ya pueden asegurar su unidad mediante una reserva anticipada de $500.000 en la red de Concesionarios Oficiales de Jeep. Los clientes pueden concurrir al concesionario oficial de su preferencia o visitar el sitio web.

“Hoy, nos encontramos lanzando la preventa del Nuevo Jeep Avenger. El concepto que define a este modelo es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural del hatch al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941 y se transformó en una pasión global. Con este Jeep Avenger, vamos a expandir la cobertura de mercado que hasta hoy ofrecíamos, conquistando sin dudas nuevos clientes”, comentó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina.

ALGUNOS DETALLES DEL NUEVO JEEP AVENGER

Diseño moderno, Paquete ADAS Nivel 2, Faros Matrix Led Vision, ChatGPT integrado, Dimensiones perfectas para la ciudad (4,1 mts de largo, 1,9 mts de ancho, 22º de ángulo de entrada y 33,6º de ángulo de salida), Interior sofisticado, inteligente, tecnológico y divertido, Posición de manejo elevada, Consola central elevada y sofisticada, Llantas de 18’’, Freno eléctrico de estacionamiento, Techo solar panorámico .

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo