El último posteo de Piero: la emoción de escuchar su voz en un desfile frente a la Torre Eiffel

El Piero De Benedictis, figura fundamental de la canción popular argentina y autor de clásicos como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, falleció este 7 de octubre de 2026 a los 81 años.

Poco antes de su muerte, el músico compartió en Instagram un posteo que hoy adquiere un significado especial: su reacción al escuchar su propia voz en la apertura del desfile de Saint Laurent en París.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una canción de los orígenes en un escenario de lujo

Días atrás, la voz de Piero abrió el desfile de la colección verano 2027 de la casa francesa Saint Laurent, realizado frente a la Torre Eiffel. La pieza elegida fue “Io vengo”, una versión en italiano de una de las canciones de sus primeros años de carrera.

En su publicación, el artista escribió: “Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile. El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados”.

Explicó el sentido profundo de la obra: "Forma parte de los inicios de mi carrera. La versión en italiano se debe a mis raíces italianas (yo nací en Italia, soy pugliese y emigré a Argentina de apenas 3 años). La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico”.

Y agregó: “Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante más relacionada al mundo de la moda, imagino. La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un cierre coherente con su trayectoria

El mensaje refleja la sensibilidad que caracterizó a Piero a lo largo de más de seis décadas de carrera. Nacido en Italia y criado en Argentina, construyó un repertorio que unió la memoria personal con las preocupaciones sociales y afectivas de amplios sectores de la sociedad. Canciones como “Mi viejo” se convirtieron en himnos generacionales, mientras que temas de compromiso como “Para el pueblo lo que es del pueblo” lo ubicaron como una voz cercana a las luchas populares.

Su trayectoria incluyó colaboraciones significativas, entre ellas el histórico dueto con Mercedes Sosa en el Teatro Ópera en 1982, tras el regreso del exilio de la cantante, cuando interpretaron juntos “Soy pan, soy paz, soy más”. Semanas antes de su fallecimiento, también se sumó a los homenajes por la muerte de Rubén Rada, a quien despidió con un mensaje de gratitud y afecto.