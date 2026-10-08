Visita del Papa León XIV: desde el Suoem garantizan el servicio de inspectores

La visita del Papa León XIV a Córdoba genera tensiones entre la municipalidad y el gobierno provincial. El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, anunció que la policía se hará cargo del control de tránsito durante el evento.

La controversia surge luego de que inspectores de tránsito no prestaran servicio en eventos recientes, lo que llevó a la propuesta de un convenio entre la Policía y la Municipalidad.

El legislador radical Dante Rossi solicitó al intendente Daniel Passerini que adhiera a la Ley Provincial de Servicios Esenciales. Rossi afirmó: "La ciudad tiene que tener la potestad de hacer cumplir las funciones cuando se afecta una prestación esencial".

La llegada del Papa es considerada un acontecimiento extraordinario, y el legislador destacó que "los vecinos no pueden ser rehenes de nadie".

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El gobernador Martín Llaryora mencionó extorsión por parte del gremio de los municipales (Suoem), lo que ha generado más polémica.

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Ariel König, vocero del Suoem, negó que haya una amenaza de no prestar servicio durante la visita del Papa. "Estamos muy orgullosos de ser anfitriones, de ninguna manera estuvo planteado algo de esa naturaleza", aclaró König. Sin embargo, destacó que hubo un incumplimiento de pagos que afectó la disponibilidad de los trabajadores.

König explicó que la falta de voluntarios para trabajar en eventos recientes se debió a incumplimientos salariales. "No hubo absolutamente nada intempestivo", aseguró.

Aseguró que los agentes de tránsito de Córdoba garantizarán sus servicios durante la visita del Papa, desmintiendo rumores de una posible falta de cumplimiento. "Estamos muy orgullosos de ser anfitriones, como toda la ciudadanía de Córdoba", afirmó.

Sobre las afirmaciones de Quinteros, quien indicó que había presiones por parte del gremio, respondió: "De ninguna manera y nunca estuvo planteado algo de esa naturaleza". Explicó que la situación se deriva de incumplimientos en el pago de ítems salariales que se prolongan por más de cinco años.

Koenig detalló que la falta de voluntarios para realizar tareas extraordinarias se comunicó "con más de 48 horas de anticipación". "Cuando no se realiza el pago, no están los voluntarios para hacerlo", aclaró, enfatizando que la historia del conflicto no empezó recientemente.

También criticó al gobierno provincial por calificar de "extorsión" la situación y acusó que "inadaptados son los que buscan vulnerar la constitución de la provincia". Además, expresó su sorpresa por el repentino interés del gobierno en la Policía Municipal de Tránsito, a pesar de que durante la gestión anterior se descuidaron recursos esenciales.

Al ser cuestionado sobre la coincidencia de la falta de servicio con el partido Talleres-Belgrano, Koenig insistió: "No fue una protesta, no fue una medida de fuerza, sino que no hubo trabajadores para hacer esas tareas extraordinarias".

Finalmente, Koenig garantizó que, pese a cualquier conflicto, los agentes de tránsito estarán disponibles para la bienvenida del Papa: "Está garantizado el servicio ante la bienvenida del Santo Padre".

Entrevista de Radioinforme 3.