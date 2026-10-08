Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.
El sorteo número 26582 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4553, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (El Barco)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26582 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 8 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4553, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4553
2° 8305
3° 2475
4° 4099
5° 4214
6° 8340
7° 9251
8° 5116
9° 5796
10° 6767
11° 2679
12° 7399
13° 1896
14° 0417
15° 3456
16° 2726
17° 5947
18° 7657
19° 2523
20° 2011
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26582 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 8 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4553.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (El Barco)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados son: 4553, 8305, 2475, 4099, 4214, 8340, 9251, 5116, 5796, 6767, 2679, 7399, 1896, 0417, 3456, 2726, 5947, 7657, 2523, 2011.