Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

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El sorteo número 13053 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9717, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Desgracia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9717

2° 8642

3° 1806

4° 4022

5° 4369

6° 5048

7° 5594

8° 8201

9° 1084

10° 7032

11° 8738

12° 5082

13° 6163

14° 4323

15° 9355

16° 4826

17° 9746

18° 7063

19° 8544

20° 5725