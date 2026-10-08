Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.
El sorteo número 13053 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 8 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9717, correspondiente a la interpretación tradicional de A primera (Desgracia).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13053 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9717, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Desgracia).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9717
2° 8642
3° 1806
4° 4022
5° 4369
6° 5048
7° 5594
8° 8201
9° 1084
10° 7032
11° 8738
12° 5082
13° 6163
14° 4323
15° 9355
16° 4826
17° 9746
18° 7063
19° 8544
20° 5725
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13053 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 8 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9717.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Desgracia).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 9717, 2° 8642, 3° 1806, 4° 4022, 5° 4369.