Un helicóptero se hundió en el Lago de Atitlán y sus siete ocupantes fueron rescatados con vida

FOTO: El helicóptero cayó al lago, pero sus ocupantes se salvaron.

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Este jueves, un helicóptero se precipitó en las aguas del Lago de Atitlán, situado al oeste de Guatemala, aunque milagrosamente, los siete ocupantes salvaron sus vidas y fueron rescatados por un equipo especializado.

El incidente tuvo lugar en la jurisdicción de Panajachel, cuando la aeronave, que provenía de la ciudad de Guatemala, cayó por motivos que aún están siendo investigados.

En las operaciones de emergencia, cinco personas fueron evacuadas sanas y salvas, mientras que otras dos habían estado desaparecidas, pero finalmente fueron localizadas.

La Dirección de Aeronáutica Civil emitió un comunicado en el que detalló que el helicóptero, un Airbus Helicopters EC 30, con matrícula TG-GUH, sufrió un accidente en las cercanías del Lago de Atitlán.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a un hotel al norte del lago, y transportaba a siete personas, entre las que se encontraban Andrea Lozano Ardón, Diego Díaz, César Morales Catú, Caterin Chay Carrillo, Sandra Natali Santizo Romero, Jorge Maldonado y Pablo Polanco Agustín.

Agencia NA