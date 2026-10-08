Un helicóptero se hundió en el Lago de Atitlán y sus siete ocupantes fueron rescatados con vida
Un helicóptero cayó en el Lago de Atitlán, Guatemala, pero sus siete ocupantes fueron rescatados sanos y salvos. El accidente ocurrió en Panajachel y las causas se están investigando.
FOTO: El helicóptero cayó al lago, pero sus ocupantes se salvaron.
Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Este jueves, un helicóptero se precipitó en las aguas del Lago de Atitlán, situado al oeste de Guatemala, aunque milagrosamente, los siete ocupantes salvaron sus vidas y fueron rescatados por un equipo especializado.
El incidente tuvo lugar en la jurisdicción de Panajachel, cuando la aeronave, que provenía de la ciudad de Guatemala, cayó por motivos que aún están siendo investigados.
En las operaciones de emergencia, cinco personas fueron evacuadas sanas y salvas, mientras que otras dos habían estado desaparecidas, pero finalmente fueron localizadas.
La Dirección de Aeronáutica Civil emitió un comunicado en el que detalló que el helicóptero, un Airbus Helicopters EC 30, con matrícula TG-GUH, sufrió un accidente en las cercanías del Lago de Atitlán.
La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a un hotel al norte del lago, y transportaba a siete personas, entre las que se encontraban Andrea Lozano Ardón, Diego Díaz, César Morales Catú, Caterin Chay Carrillo, Sandra Natali Santizo Romero, Jorge Maldonado y Pablo Polanco Agustín.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un helicóptero se hundió en el Lago de Atitlán, Guatemala.
¿Cuántas personas estaban a bordo?
La aeronave transportaba a siete ocupantes.
¿Dónde sucedió el accidente?
El incidente tuvo lugar en la jurisdicción de Panajachel.
¿Qué pasó con los ocupantes?
Todos los ocupantes fueron rescatados con vida.
¿Qué helicóptero estuvo involucrado?
Se trató de un Airbus Helicopters EC 30, matrícula TG-GUH.
[Fuente: Noticias Argentinas]