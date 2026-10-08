El Supremo Tribunal de Brasil ordena la detención de Eduardo Bolsonaro por coacción judicial

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió este jueves una orden de detención contra Eduardo Bolsonaro, ex legislador y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Esta decisión implica que deberá cumplir una condena de cuatro años y dos meses por coacción a la justicia brasileña.

El fallo del magistrado Alexandre de Moraes, integrante del STF, es definitivo y no admite apelaciones, tras haber desestimado los últimos intentos de apelación por parte del ex diputado. Eduardo Bolsonaro se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde se autoexiló, argumentando que es víctima de persecución política y judicial.

La resolución del STF también incluye la inclusión del nombre de Eduardo en la lista de condenados con órdenes de prisión, así como la cancelación de sus pasaportes. Este ex legislador fue sentenciado por intentar ejercer presión sobre el poder judicial brasileño al realizar gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos.

La condena se produce en un contexto delicado, ya que se da en medio del juicio por golpismo que afecta a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien recibió una pena de 27 años de prisión. La situación se complica aún más a medida que se acerca el balotaje presidencial, lo que podría tener implicaciones significativas en el panorama político de Brasil.