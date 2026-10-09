Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad es del 89%, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La alta humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 11, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 12, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 21°, manteniendo condiciones similares. El martes 13, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con cielo cubierto. Finalmente, el miércoles 14, se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras.