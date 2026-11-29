El presidente argentino Javier Milei se sumó este domingo a la celebración por el triunfo de la derecha en las elecciones generales de España y publicó un mensaje en X en el que felicita al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo y a Vox de Santiago Abascal.

“LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO”, escribió el mandatario. En el posteo, dirigió “enormes felicitaciones” a Núñez Feijóo y al PP “por su victoria” y a “mi amigo” Santiago Abascal “por el gran resultado de Vox”.

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LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! — Javier Milei (@JMilei) November 29, 2026

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Según Milei, juntos “podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”. Agregó que “España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez” y cerró con su frase característica: “¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”.

Las elecciones generales de este domingo dejaron al PP como la fuerza más votada, con alrededor de 133 escaños, y a Vox con un fuerte crecimiento que lo ubicó cerca de los 52 diputados.

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La suma de ambos (junto a los de UPN-PP) supera holgadamente la mayoría absoluta de 176 escaños en el Congreso, según los datos del escrutinio avanzado. El PSOE de Pedro Sánchez quedó en segundo lugar, con unos 115 diputados, lejos de poder revalidar el gobierno.

El mensaje de Milei se enmarca en el respaldo que el presidente argentino dio durante la campaña a las fuerzas de derecha españolas, con especial cercanía a Abascal y Vox, aunque también valoró el rol del PP. Desde la Casa Rosada se venía señalando que cualquier escenario que dejara fuera a Sánchez era favorable para las relaciones bilaterales y para la difusión de las ideas liberales.?