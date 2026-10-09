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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 18°. Se espera un día nublado con alta humedad y viento leve del sureste. Las condiciones mejorarán hacia el fin de semana.

09/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 9 de octubre

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Este viernes 9 de octubre, el clima en CABA se presentará con cielos nublados y temperaturas que oscilarán entre los 11° y 18°. La jornada comenzará con una temperatura actual de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se mantendrá alta, alcanzando el 89%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 5 m/s, lo que contribuirá a la frescura del día.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se encuentra cubierto por nubes, lo que limitará la visibilidad a 10 kilómetros. La presión atmosférica es de 1017 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima alcance los 18°, proporcionando un leve alivio del frío matutino.

El clima hoy viernes 9 de octubre se caracterizará por temperaturas mínimas de 12° y máximas de 18°. La combinación de alta humedad y viento leve puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. No se prevén lluvias significativas, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el fin de semana traerá condiciones más inestables. El sábado 10 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. El domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 10° y 14°, con lluvias ligeras. La tendencia de lluvia continuará hasta el lunes, donde se espera una mínima de 12° y una máxima de 15°.

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