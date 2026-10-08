La clínica San Carlos de Apoquindo, colapsada con un metro de barro en el sector de urgencias
Aluviones en Las Condes declararon la alerta roja en la región metropolitana del país trasandino.
08/10/2026 | 23:44Redacción Cadena 3
FOTO: La clínica quedó llena de lodo en el sector de urgencias.
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Audio. La clínica San Carlos de Apoquindo, colapsada con un metro de barro en el sector de urgencias
Informados al regreso
Declararon alerta roja para 10 comunas de la región metropolitana de Chile por riesgo de aluviones tras una emergencia en Las Condes.
Una nube descargó gran cantidad de agua en sólo 15 minutos, lo que provocó el colapso de una quebrada en San Carlos de Apoquindo.
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Fue en barrio San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. En medio de intensas lluvias, un torrente con barro y materiales avanzó por avenida General Blanche. Pasó cerca de viviendas, universidades, colegios y una clínica. Video.
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La avenida General Blanche se transformó en un río, arrastrando vehículos particulares. Una máquina de transporte público se logró detener y la gente que iba dentro de él salió sin ninguna complicación.
Sin embargo, hubo personas atrapadas en la Universidad de Los Andes, donde el barro rodeó el campus y los alumnos no pudieron salir.
Los autos colapsaron las vías, unos sobre otros, debido a la fuerza del barro. "Ya se están haciendo todos los estudios para ver cuáles son los daños o cuántas personas afectadas", mencionó Gatica.
Hasta el momento, no se reportaron fallecidos, según las autoridades municipales y gubernamentales.
Se activó la alerta roja en 10 comunas de la región metropolitana, enfocándose en la prevención de problemas con las quebradas, especialmente en áreas como Farellones y El Colorado.
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Las imágenes, difundidas por la Televisión Nacional de Chile (TVN), registran el paso aterrador del torrente de barro y materiales, que afectó a ese barrio de la comuna de Las Condes.
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El Cenapred, sistema de prevención de emergencias en Chile, realizó un sobrevuelo en helicóptero para evaluar la situación.
Las autoridades trabajaban en medidas preventivas para facilitar la limpieza de las casas y la evacuación de los estudiantes atrapados.
La situación sigue en desarrollo y puede tomar varias semanas para normalizarse tras el aluvión.
La zona afectada, ubicada en la precordillera, es una de las más acomodadas de Santiago.
La capital cuenta con grandes carreteras y autopistas, pero el sector de San Carlos de Apoquindo presenta dificultades en el transporte público.
Informe de Angie Gatica.
Lectura rápida
¿Qué se declaró en la región metropolitana de Chile? Se declaró alerta roja en 10 comunas por riesgo de aluviones.
¿Quién mencionó que se están realizando estudios sobre los daños? Gatica mencionó que se están haciendo estudios para evaluar los daños.
¿Dónde hubo personas atrapadas? Hubo personas atrapadas en la Universidad de Los Andes.
¿Cuándo ocurrió la emergencia? La emergencia ocurrió tras una fuerte lluvia que descargó agua en solo 15 minutos.
¿Por qué se activó la alerta roja? Se activó para prevenir problemas con las quebradas, especialmente en Farellones y El Colorado.