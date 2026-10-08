La clínica San Carlos de Apoquindo, colapsada con un metro de barro en el sector de urgencias

FOTO: La clínica quedó llena de lodo en el sector de urgencias.

Declararon alerta roja para 10 comunas de la región metropolitana de Chile por riesgo de aluviones tras una emergencia en Las Condes.

Una nube descargó gran cantidad de agua en sólo 15 minutos, lo que provocó el colapso de una quebrada en San Carlos de Apoquindo.

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La avenida General Blanche se transformó en un río, arrastrando vehículos particulares. Una máquina de transporte público se logró detener y la gente que iba dentro de él salió sin ninguna complicación.

Sin embargo, hubo personas atrapadas en la Universidad de Los Andes, donde el barro rodeó el campus y los alumnos no pudieron salir.

Los autos colapsaron las vías, unos sobre otros, debido a la fuerza del barro. "Ya se están haciendo todos los estudios para ver cuáles son los daños o cuántas personas afectadas", mencionó Gatica.

Hasta el momento, no se reportaron fallecidos, según las autoridades municipales y gubernamentales.

Se activó la alerta roja en 10 comunas de la región metropolitana, enfocándose en la prevención de problemas con las quebradas, especialmente en áreas como Farellones y El Colorado.

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El Cenapred, sistema de prevención de emergencias en Chile, realizó un sobrevuelo en helicóptero para evaluar la situación.

Las autoridades trabajaban en medidas preventivas para facilitar la limpieza de las casas y la evacuación de los estudiantes atrapados.

La situación sigue en desarrollo y puede tomar varias semanas para normalizarse tras el aluvión.

La zona afectada, ubicada en la precordillera, es una de las más acomodadas de Santiago.

La capital cuenta con grandes carreteras y autopistas, pero el sector de San Carlos de Apoquindo presenta dificultades en el transporte público.

Informe de Angie Gatica.