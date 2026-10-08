EE.UU. transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan, autor de la masacre de Fort Hood

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El ejército estadounidense tiene previsto realizar una transmisión en directo de la ejecución de Nidal Hasan, exmayor del ejército, quien es responsable del asesinato de 13 personas y dejó a 30 heridos en un ataque perpetrado el 5 de noviembre de 2009 en el Soldier Readiness Center de Fort Hood.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, a través de Real America's Voice, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el jueves que el Pentágono publicará la ejecución, que se llevará a cabo en Fort Hood a las 13:00 del 3 de diciembre.

"Lo van a fusilar, como debe ser. Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente tiene que entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias", afirmó Hegseth.

La confirmación de este plan surge luego de que el gobierno de Donald Trump aprobara la ejecución de Hasan. Además, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, reveló en redes sociales que el uso de un pelotón de fusilamiento fue recomendado por Hegseth y aprobado por el presidente republicano.

Esta decisión ha generado controversia, dado que, aunque en ocasiones las ejecuciones han sido presenciadas por grupos reducidos, incluidos periodistas y familiares de las víctimas, es casi inaudito que un acto de este tipo sea visto por el público en general en Estados Unidos.

La última ejecución pública en el país tuvo lugar en 1936, cuando Rainey Bethea fue ahorcado por violación en Kentucky, ante una multitud de aproximadamente 20.000 personas.

Además, la ejecución de Hasan podría ser la primera de un miembro de las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961, cuando un soldado fue ahorcado por violar e intentar asesinar a una niña de 11 años, así como un uso poco común de un pelotón de fusilamiento.

En referencia a Eddie Slovik, un soldado ejecutado en 1945, Hegseth señaló: "No hemos hecho eso desde la Segunda Guerra Mundial".

Hasta ahora, en los tribunales civiles estatales, el método de pelotón de fusilamiento se ha utilizado tres veces en Carolina del Sur en 2025, marcando el primer uso de esta técnica en el país desde 2010.

Agencia NA