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Un ex ministro de Cristina Kirchner tuvo un accidente de tránsito en Santa Cruz

Arturo Puricelli, quien también fue gobernador de esa provincia, colisionó con un animal silvestre. Se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

08/10/2026 | 15:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Santa Cruz

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Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.

FOTO: Arturo Puricelli sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.

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El ex ministro de Defensa y Seguridad y ex gobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli, sufrió un accidente de tránsito junto a su esposa en esa provincia patagónica, luego de embestir a un animal silvestre.

Tanto el dirigente que fuera funcionario de Cristina Kirchner como su pareja se encontraban en buen estado de salud y fuera de peligro, según se informó.

El accidente ocurrió el miércoles, cuando un guanaco se cruzó repentinamente sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del paraje Monte León en el sur de la provincia, lo que impidió que el ex funcionario pudiera esquivarlo antes del impacto.

El choque se produjo cuando la pareja se trasladaba, en una camioneta, hacia la localidad de El Chaltén: el vehículo sufrió daños severos, principalmente en toda la parte frontal, mientras que los dos ocupantes solo sufrieron golpes menores.

Horas después del accidente, Puricelli y su esposa fueron trasladados a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, donde recibieron atención médica de forma preventiva y se constató que su evolución es favorable.

Puricelli es un político argentino de larga trayectoria dentro del Partido Justicialista (PJ): fue el primer gobernador de la provincia en el retorno de la democracia, entre 1983 y 1987; años más tarde, fue funcionario del Gobierno Nacional, durante los mandatos de Cristina Kirchner: presidió Fabricaciones Militares en 2006, fue ministro de Defensa desde 2010 hasta 2013 y de Seguridad entre junio y diciembre de 2013. 

Lectura rápida

¿Quién sufrió el accidente?
El ex ministro de Defensa y Seguridad y ex gobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli, y su esposa.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió el miércoles.

¿Dónde sucedió el accidente?
En la Ruta Nacional 3, a la altura del paraje Monte León, Santa Cruz.

¿Cómo sucedió el accidente?
Un guanaco se cruzó repentinamente en la ruta, lo que provocó el choque.

¿Por qué es relevante el suceso?
Pone en agenda la peligrosidad de los animales sueltos en las rutas del sur del país.

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