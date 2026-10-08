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Sobreseyeron a familiares de Pablo Toviggino en una causa ligada a la AFA

La medida fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en un caso que se inició en Santiago del Estero. 

08/10/2026 | 15:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Foto Agencia NA.

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La Justicia de Campana sobreseyó a 13 familiares y socios de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una de las causas que involucra a la casa madre del fútbol.

Los beneficiados fueron Darío Fabián Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana, además de las empresas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., WICCA SAS y VANDAP SA.

Según el fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el juez federal Adrián Gonzalez Charvay señaló que fueron sobreseídos “por no existir acción penal legalmente promovida a su respecto”.

La causa comenzó en la Justicia Federal de Santiago del Estero, tras una denuncia por la presunta sustracción de fondos del patrimonio de la AFA. Durante la investigación, el fiscal Pedro Simón solicitó la detención e indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad, y de Toviggino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, luego el expediente pasó a quedar en manos de González Charvay, de Campana, por decisión de la Cámara Federal, que le dio la competencia dado que su juzgado acumula otras causas relacionadas a la casa madre del fútbol argentino.

El sobreseimiento había sido solicitado por el abogado Álvaro Aitor Irazusta, en defensa de la mayoría de los imputados, afirmando que el fiscal “sin ningún elemento más que un informe periodístico, formuló hipótesis extremadamente graves” contra sus defendidos.

Agregó que tras una amplia investigación “no se obtuvo respecto del Grupo HT ningún elemento que permita vincular sus operaciones con un activo proveniente de alguno de los delitos postulados por la acusación”.

Por su parte, los abogados Lucas Occhiuzzi y Agostina Orozco, quienes defienden a María Florencia Sartirana, novia de Toviggino, pidieron que sea sobreseída porque las empresas VANDAP y WICCA de las que forma parte “no aparecen como receptoras directas de fondos de AFA por servicios inexistentes”.

Lectura rápida

¿Qué decidió la Justicia de Campana? La Justicia de Campana sobreseyó a 13 familiares y socios de Pablo Toviggino.

¿Quién es Pablo Toviggino? Pablo Toviggino es el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Cuándo se inició la causa? La causa comenzó en la Justicia Federal de Santiago del Estero.

¿Cómo se llegó al sobreseimiento? El juez Adrián Gonzalez Charvay determinó que no existía acción penal legalmente promovida.

¿Por qué fueron sobreseídos? Fueron sobreseídos por falta de pruebas que vinculen a los acusados con delitos relacionados a la AFA.

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