"Gracias, Argentina": el posteo de Messi a dos días de su despedida de la selección
El capitán argentino compartió un mensaje en sus redes sociales luego de su último partido con la camiseta del equipo nacional y agradeció a todo el país.
08/10/2026 | 14:59Redacción Cadena 3
FOTO: La publicación del "10" en su Instagram.
A dos días de su despedida de la selección argentina, Lionel Messi compartió un nuevo sentido mensaje en sus redes sociales.
El capitán argentino publicó una fotografía y escribió unas palabras para cerrar una etapa histórica con la camiseta albiceleste.
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“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina”, escribió el astro.
Messi se despidió de la selección con un mensaje de agradecimiento para el país, luego de una trayectoria en la que consiguió los principales títulos con la camiseta argentina.
Lectura rápida
¿Qué hizo Lionel Messi en sus redes sociales? Publicó un mensaje de despedida a la selección argentina.
¿Quién es el protagonista del mensaje? El protagonista es Lionel Messi.
¿Cuándo se despidió Messi de la selección? Se despidió a dos días de su partida.
¿Dónde publicó Messi su mensaje? Publicó su mensaje en sus redes sociales.
¿Por qué Messi agradece a Argentina? Agradece por su trayectoria y los títulos obtenidos con la camiseta argentina.