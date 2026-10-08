"Gracias, Argentina": el posteo de Messi a dos días de su despedida de la selección

FOTO: La publicación del "10" en su Instagram.

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A dos días de su despedida de la selección argentina, Lionel Messi compartió un nuevo sentido mensaje en sus redes sociales.

El capitán argentino publicó una fotografía y escribió unas palabras para cerrar una etapa histórica con la camiseta albiceleste.

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“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina”, escribió el astro.

Messi se despidió de la selección con un mensaje de agradecimiento para el país, luego de una trayectoria en la que consiguió los principales títulos con la camiseta argentina.