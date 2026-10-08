Investigan la muerte de un suboficial de 20 años en la base aérea de Morón

FOTO: El hecho ocurrió en la base aérea militar de Morón.

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La Fuerza Aérea Argentina investiga la muerte de un suboficial de 20 años ocurrida durante la tarde del miércoles en la base aérea de Morón, donde el joven prestaba servicios.

A través de un comunicado, la institución informó que “inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes” y que puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

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Además, señaló que está “colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.

Por último, la Fuerza Aérea Argentina expresó su pesar por lo ocurrido y acompañó a los familiares y seres queridos del joven.

“La Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, reza el comunicado.