Investigan la muerte de un suboficial de 20 años en la base aérea de Morón
El joven prestaba servicios en la base aérea y murió durante la tarde del miércoles. La Fuerza Aérea Argentina expresó su pesar y aseguró que colabora con la Justicia para esclarecer lo ocurrido.
08/10/2026 | 16:32Redacción Cadena 3
FOTO: El hecho ocurrió en la base aérea militar de Morón.
La Fuerza Aérea Argentina investiga la muerte de un suboficial de 20 años ocurrida durante la tarde del miércoles en la base aérea de Morón, donde el joven prestaba servicios.
A través de un comunicado, la institución informó que “inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes” y que puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.
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Además, señaló que está “colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.
Por último, la Fuerza Aérea Argentina expresó su pesar por lo ocurrido y acompañó a los familiares y seres queridos del joven.
“La Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, reza el comunicado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? La muerte de un suboficial de 20 años en la base aérea de Morón.
¿Quién investiga el caso? La Fuerza Aérea Argentina.
¿Cuándo sucedió? Durante la tarde del miércoles.
¿Dónde ocurrió? En la base aérea de Morón.
¿Por qué se activaron protocolos? Para facilitar la investigación de las causas de la muerte.