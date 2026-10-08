Alumnos crearon fotos de sus compañeras desnudas con IA: qué implicancias legales tienen estos casos

Dos alumnos de 15 años, del colegio Modelo de Lomas de Zamora, fueron imputados por generar imágenes de sus compañeras desnudas, distribuirlas en la comunidad escolar y luego comercializarlas en sitios para adultos.

Al menos 45 menores de edad, que cursan desde el primer al quinto año, habrían sido víctimas del hecho, según denunciaron madres y padres que, además, apuntaron que la escuela habría mantenido el caso oculto durante un mes.

Franco Pilnik, Fiscal de Instrucción de Cibercrimen en Córdoba, analizó la situación en una charla con Cadena 3 y afirmó que "los jóvenes están expuestos a la tecnología y al uso permanente de este tipo de herramientas. Algunos la utilizan para el bien y otros para el mal, muchas veces sin medir las graves consecuencias que esto puede traer".

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En relación a la legislación, el fiscal comentó: "La legislación no está lo suficientemente bien actualizada como para poder abordar este tipo de casos". Esto complica la persecución judicial de los ciberdelitos, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad. "Requiere de una interpretación muy fina de la ley", agregó.

Sobre cómo evitar ser víctima, Pilnik indicó que "prácticamente no se puede evitar ser víctima a menos que no haya fotografías de las personas dando vueltas". Destacó la importancia de la educación y la comprensión de las consecuencias que conlleva el uso de imágenes en redes sociales.

Pilnik concluyó que "es muy difícil avanzar judicialmente con este tipo de casos porque la legislación no está actualizada". Es vital actualizar las leyes para reflejar los nuevos tiempos y disuadir estas conductas dañinas.

Ante la supuesta falta de respuesta de las autoridades educativas, las familias se movilizaron y, este miércoles, gran parte del alumnado se mantuvo en las afueras de la institución, sin ingresar a la misma, tras producirse una denuncia formal que implicó a los dos señalados.