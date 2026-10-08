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Tucumán: una nueva empresa investigará si hay petróleo en la provincia

La iniciativa se apoya en antecedentes geológicos de los años 70. El empresario Jorge Rocchia Ferro busca diversificar la economía local y atraer inversiones.

08/10/2026 | 15:44Redacción Cadena 3

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Tucumán se lanza a la exploración petrolera

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    Audio. Tucumán lanzará exploración petrolera con nueva empresa dedicada a hidrocarburos

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El empresario Jorge Rocchia Ferro, presidente del Grupo Los Balcanes, anunció la creación de Petróleos del Tucumán Sociedad Anónima, una firma que buscará determinar si existen yacimientos de hidrocarburos en la provincia.

“Tucumán tiene petróleo”, afirmó el industrial. Según explicó, ya consiguió parte de los fondos necesarios para contratar especialistas e iniciar los estudios de prefactibilidad, una etapa preliminar para evaluar las posibilidades de avanzar con el proyecto.

La iniciativa se apoya en antecedentes geológicos de la década de 1970 en zonas como Tajamar. De acuerdo con lo expuesto por Rocchia Ferro, esos relevamientos señalaron indicios de una posible presencia de hidrocarburos.

Sin embargo, todavía no está confirmada la existencia de reservas que puedan explotarse comercialmente. Las investigaciones deberán evaluar tanto las condiciones del subsuelo como las posibilidades de desarrollar una actividad petrolera.

El empresario sostuvo que el objetivo es diversificar la economía tucumana, aprovechar la capacidad científica y tecnológica local y atraer inversiones que permitan ampliar las actividades productivas de la provincia.

Informe de Gabriel Melián.

Lectura rápida

¿Quién anunció la creación de la nueva firma?
Jorge Rocha Ferro, presidente del Grupo Los Balcanes.

¿Qué firma se creó para explorar hidrocarburos?
Petróleos del Tucumán Sociedad Anónima.

¿Cuándo se fundamenta la iniciativa?
En antecedentes geológicos de los años 70.

¿Dónde se realizará la exploración de hidrocarburos?
En la provincia de Tucumán, específicamente en la zona de Tajamar.

¿Por qué se busca diversificar la economía provincial?
Para aprovechar la capacidad científica local y atraer inversiones.

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