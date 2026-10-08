Se entregó un exintendente salteño que está investigado por lavado de dinero narco

FOTO: Carlos Martínez fue señalado como presunto jefe de una asociación ilícita.

El exintendente de Aguas Blancas, Carlos "Conejo" Martínez, se entregó a la Justicia Federal después de permanecer prófugo desde el sábado, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El exfuncionario se presentó el miércoles por la tarde en una dependencia policial de Orán, en Salta, y quedó detenido.

La audiencia ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, estaba prevista para este jueves. Allí, la fiscalía podría imputarlo como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a introducir fondos del narcotráfico en el circuito económico legal.

Su presentación se produjo después de las detenciones de sus hijos, Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez; de su exmujer, Nancy Mirta Cordero; y de su actual pareja, Tamara Tapia, todos vinculados con la investigación.

El fiscal Eduardo Villalba sostiene que Martínez habría destinado dólares a la compra de votos para acceder a la Intendencia de Aguas Blancas en 2023. Según la hipótesis de la acusación, una vez en el cargo habría ampliado la presunta estructura criminal.

Para ello, habría recurrido a una red de sociedades y a contrataciones municipales que funcionarían como pantallas para dar apariencia legal a dinero de origen ilícito. La investigación apunta, así, al supuesto uso del municipio para canalizar fondos provenientes del narcotráfico.

Martínez tiene una condena federal por transporte de estupefacientes y un procesamiento en otra causa por lavado de activos. Además, fue condenado por la Justicia provincial por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Esos antecedentes corresponden a expedientes distintos de la investigación por la que ahora quedó detenido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.